Стало известно, когда суд рассмотрит вопрос о разводе Самойловой с Джиганом - РИА Новости, 28.10.2025
14:54 28.10.2025
Стало известно, когда суд рассмотрит вопрос о разводе Самойловой с Джиганом
москва, джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова
Москва, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Оксана Самойлова
Стало известно, когда суд рассмотрит вопрос о разводе Самойловой с Джиганом

Суд рассмотрит вопрос о разводе Самойловой с Джиганом 17 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган
Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мировой судья в Москве 17 ноября рассмотрит вопрос о разводе между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой, сообщил РИА Новости её представитель Олег Тонаканян.
"Рассмотрение иска по существу назначено на 17 ноября", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня в суде прошла беседа по иску, Самойлова лично явилась на заседание, Джиган - нет.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей" был зарегистрирован 6 октября.
У пары четверо детей.
МоскваДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Оксана Самойлова
 
 
