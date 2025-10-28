https://ria.ru/20251028/sud-2051213576.html
Стало известно, когда суд рассмотрит вопрос о разводе Самойловой с Джиганом
Стало известно, когда суд рассмотрит вопрос о разводе Самойловой с Джиганом - РИА Новости, 28.10.2025
Стало известно, когда суд рассмотрит вопрос о разводе Самойловой с Джиганом
Мировой судья в Москве 17 ноября рассмотрит вопрос о разводе между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой, сообщил РИА Новости её... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:54:00+03:00
2025-10-28T14:54:00+03:00
2025-10-28T14:54:00+03:00
москва
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051197161_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_d10f11ed1e2074dab756b219c91daa2e.jpg
https://ria.ru/20251028/dzhigan-2051202491.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051197161_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_767cbdbc97e97289e46c194b21a8fc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова
Москва, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Оксана Самойлова
Стало известно, когда суд рассмотрит вопрос о разводе Самойловой с Джиганом
Суд рассмотрит вопрос о разводе Самойловой с Джиганом 17 ноября