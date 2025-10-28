Стало известно, когда суд рассмотрит вопрос о разводе Самойловой с Джиганом

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мировой судья в Москве 17 ноября рассмотрит вопрос о разводе между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой, сообщил РИА Новости её представитель Олег Тонаканян.