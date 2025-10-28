Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд рассмотрит иск о запрете "Съезда народных депутатов" - РИА Новости, 28.10.2025
14:11 28.10.2025
Верховный суд рассмотрит иск о запрете "Съезда народных депутатов"
Верховный суд рассмотрит иск о запрете "Съезда народных депутатов" - РИА Новости, 28.10.2025
Верховный суд рассмотрит иск о запрете "Съезда народных депутатов"
Верховный суд РФ в декабре рассмотрит иск о признании террористической организацией и запрете "Съезда народных депутатов", созданного экс-депутатом Госдумы... РИА Новости, 28.10.2025
россия, польша, илья пономарев, верховный суд рф
Россия, Польша, Илья Пономарев, Верховный суд РФ
Верховный суд рассмотрит иск о запрете "Съезда народных депутатов"

Верховный суд в декабре рассмотрит иск о запрете "Съезда народных депутатов"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ в декабре рассмотрит иск о признании террористической организацией и запрете "Съезда народных депутатов", созданного экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*, сообщает пресс-служба суда.
"Суд принял к производству иск о признании "Съезда народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych, Польша) террористической организацией и запрете ее деятельности на территории нашей страны. Рассмотрение назначено на 8 декабря", - сказали в пресс-службе.
Как отметили в суде, организация была создана в 2022 году в Польше. Лидером организации является включенный в реестр иностранных агентов и в настоящее время проживающий за границей, заочно осужденный за оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии бывший депутат ГД Пономарев*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Суд взыскал более миллиарда рублей с Пономарева
11 сентября, 16:54
 
РоссияПольшаИлья ПономаревВерховный суд РФ
 
 
