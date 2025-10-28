https://ria.ru/20251028/sud-2051191189.html
Верховный суд рассмотрит иск о запрете "Съезда народных депутатов"
Верховный суд рассмотрит иск о запрете "Съезда народных депутатов" - РИА Новости, 28.10.2025
Верховный суд рассмотрит иск о запрете "Съезда народных депутатов"
Верховный суд РФ в декабре рассмотрит иск о признании террористической организацией и запрете "Съезда народных депутатов", созданного экс-депутатом Госдумы... РИА Новости, 28.10.2025
россия
польша
илья пономарев
верховный суд рф
Россия, Польша, Илья Пономарев, Верховный суд РФ
Верховный суд рассмотрит иск о запрете "Съезда народных депутатов"
