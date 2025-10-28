В Москве может появиться новый суд

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ внес в Госдуму законопроект о создании в Москве Внуковского районного суда, передает корреспондент РИА Новости.

Юрисдикция суда будет распространена на московские районы Внуково и Филимонковский.

Внуковский районный суд планируется разместить на объектах, ранее переданных под размещение районных судов города Москвы, поэтому дополнительных расходов на строительство здания, обеспечение охраны и обслуживания здания за счет средств федерального бюджета не потребуется, отмечается в записке.