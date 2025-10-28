https://ria.ru/20251028/sud-2051107800.html
В Москве может появиться новый суд
В Москве может появиться новый суд - РИА Новости, 28.10.2025
В Москве может появиться новый суд
Пленум Верховного суда РФ внес в Госдуму законопроект о создании в Москве Внуковского районного суда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T10:31:00+03:00
2025-10-28T10:31:00+03:00
2025-10-28T10:31:00+03:00
москва
россия
игорь краснов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023983774_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_191ad1e520d07a1d1314344304697b91.jpg
https://ria.ru/20250808/sud-2034109918.html
https://ria.ru/20251008/sud-2047022955.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023983774_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_4697b91ea3f087d1904248d32c93d0df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, игорь краснов, общество
Москва, Россия, Игорь Краснов, Общество
В Москве может появиться новый суд
В Госдуму внесли проект о создании в Москве Внуковского районного суда
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ внес в Госдуму законопроект о создании в Москве Внуковского районного суда, передает корреспондент РИА Новости.
Юрисдикция суда будет распространена на московские районы Внуково и Филимонковский.
Как указано в пояснительной записке, необходимость создания нового суда обусловлена возросшей численностью населения в Новой Москве
, которая в перспективе будет еще больше, а также проведением административно-территориальной реформы.
"Нагрузка на судей Щербинского районного суда города Москвы
возросла более чем в 6 раз (с 4641 дела в 2013 году до 28 830 дел в 2024 году). Особенно большой рост наблюдается по гражданским делам – почти в 7 раз - и по уголовным делам – более чем в 3 раза", - отмечается в записке.
Внуковский районный суд планируется разместить на объектах, ранее переданных под размещение районных судов города Москвы, поэтому дополнительных расходов на строительство здания, обеспечение охраны и обслуживания здания за счет средств федерального бюджета не потребуется, отмечается в записке.
Это первый пленум Верховного суда РФ
, который проходит под председательством Игоря Краснова
.