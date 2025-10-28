Рейтинг@Mail.ru
В Москве может появиться новый суд - РИА Новости, 28.10.2025
10:31 28.10.2025
В Москве может появиться новый суд
В Москве может появиться новый суд - РИА Новости, 28.10.2025
В Москве может появиться новый суд
Пленум Верховного суда РФ внес в Госдуму законопроект о создании в Москве Внуковского районного суда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2025
москва, россия, игорь краснов, общество
Москва, Россия, Игорь Краснов, Общество
В Москве может появиться новый суд

В Госдуму внесли проект о создании в Москве Внуковского районного суда

Панорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ внес в Госдуму законопроект о создании в Москве Внуковского районного суда, передает корреспондент РИА Новости.
Юрисдикция суда будет распространена на московские районы Внуково и Филимонковский.
Как указано в пояснительной записке, необходимость создания нового суда обусловлена возросшей численностью населения в Новой Москве, которая в перспективе будет еще больше, а также проведением административно-территориальной реформы.
"Нагрузка на судей Щербинского районного суда города Москвы возросла более чем в 6 раз (с 4641 дела в 2013 году до 28 830 дел в 2024 году). Особенно большой рост наблюдается по гражданским делам – почти в 7 раз - и по уголовным делам – более чем в 3 раза", - отмечается в записке.
Внуковский районный суд планируется разместить на объектах, ранее переданных под размещение районных судов города Москвы, поэтому дополнительных расходов на строительство здания, обеспечение охраны и обслуживания здания за счет средств федерального бюджета не потребуется, отмечается в записке.
Это первый пленум Верховного суда РФ, который проходит под председательством Игоря Краснова.
