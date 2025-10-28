Участники незаконного вооруженного неонацистского формирования "SS Медведи"* на заседании суда в Ростове-на-Дону

Участники незаконного вооруженного неонацистского формирования "SS Медведи"* на заседании суда в Ростове-на-Дону

В Ростове суд приговорил неонацистов "SS Медведи"* на сроки до 28 лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил на сроки от 17 до 28 лет девятерых участников неонацистской группы "SS Медведи"* (признана террористической организацией, запрещена в РФ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В июне 2023 года в суд поступило уголовное дело в отношении девятерых граждан Украины , которые, по данным суда, являются участниками диверсионной штурмовой группы группы "SS Медведи"*. Они обвинялись по статьям УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании, насильственном захвате власти организованной группой, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

"Признать подсудимых виновными", - сказал судья.

Фигурантам суд назначил от 17 до 28 лет лишения свободы.

При этом приговор был очно-заочным. В настоящее время на скамье подсудимых трое фигурантов. По данным источника РИА Новости, остальные шестеро были обменяны. Дело слушалось в закрытом режиме.

Согласно обвинительному заключению, в разное время в 2018-2022 годах фигуранты дела, в частности, вели корректировку огня при помощи беспилотников, прикрепляли к ним боеприпасы, которые потом сбрасывали на позиции Вооруженных сил России, вели обстрелы из минометного и стрелкового оружия, "что повлекло гибель военнослужащих Вооруженных сил и иных вооруженных формирований ДНР". Обвиняемые были взяты в плен в ходе спецоперации союзных сил ДНР и России 17 мая 2022 года.

В ходе прений прокурор запросил для фигурантов от 17 до 24 лет лишения свободы.