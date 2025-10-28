https://ria.ru/20251028/sud-2051099328.html
В Ростове суд приговорил неонацистов "SS Медведи"* на сроки до 28 лет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил на сроки от 17 до 28 лет девятерых участников неонацистской группы "SS Медведи"* (признана террористической организацией, запрещена в РФ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В июне 2023 года в суд поступило уголовное дело в отношении девятерых граждан Украины
, которые, по данным суда, являются участниками диверсионной штурмовой группы группы "SS Медведи"*. Они обвинялись по статьям УК РФ
об участии в незаконном вооруженном формировании, насильственном захвате власти организованной группой, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
"Признать подсудимых виновными", - сказал судья.
Фигурантам суд назначил от 17 до 28 лет лишения свободы.
При этом приговор был очно-заочным. В настоящее время на скамье подсудимых трое фигурантов. По данным источника РИА Новости, остальные шестеро были обменяны. Дело слушалось в закрытом режиме.
Согласно обвинительному заключению, в разное время в 2018-2022 годах фигуранты дела, в частности, вели корректировку огня при помощи беспилотников, прикрепляли к ним боеприпасы, которые потом сбрасывали на позиции Вооруженных сил России, вели обстрелы из минометного и стрелкового оружия, "что повлекло гибель военнослужащих Вооруженных сил и иных вооруженных формирований ДНР". Обвиняемые были взяты в плен в ходе спецоперации союзных сил ДНР
и России 17 мая 2022 года.
В ходе прений прокурор запросил для фигурантов от 17 до 24 лет лишения свободы.
* Запрещенная в России террористическая организация