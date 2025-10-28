Рейтинг@Mail.ru
В Ростове суд приговорил неонацистов "SS Медведи"* на сроки до 28 лет - РИА Новости, 28.10.2025
09:40 28.10.2025 (обновлено: 10:40 28.10.2025)
В Ростове суд приговорил неонацистов "SS Медведи"* на сроки до 28 лет
В Ростове суд приговорил неонацистов "SS Медведи"* на сроки до 28 лет - РИА Новости, 28.10.2025
В Ростове суд приговорил неонацистов "SS Медведи"* на сроки до 28 лет
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил на сроки от 17 до 28 лет девятерых участников неонацистской группы "SS Медведи"* (признана... РИА Новости, 28.10.2025
происшествия, россия, ростов, ростов-на-дону
Происшествия, Россия, Ростов, Ростов-на-Дону
В Ростове суд приговорил неонацистов "SS Медведи"* на сроки до 28 лет

Неонацисты группы "SS Медведи" получили сроки от 17 до 28 лет

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУчастники незаконного вооруженного неонацистского формирования "SS Медведи"* на заседании суда в Ростове-на-Дону
Участники незаконного вооруженного неонацистского формирования SS Медведи* на заседании суда в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Участники незаконного вооруженного неонацистского формирования "SS Медведи"* на заседании суда в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил на сроки от 17 до 28 лет девятерых участников неонацистской группы "SS Медведи"* (признана террористической организацией, запрещена в РФ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В июне 2023 года в суд поступило уголовное дело в отношении девятерых граждан Украины, которые, по данным суда, являются участниками диверсионной штурмовой группы группы "SS Медведи"*. Они обвинялись по статьям УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании, насильственном захвате власти организованной группой, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
"Признать подсудимых виновными", - сказал судья.
Фигурантам суд назначил от 17 до 28 лет лишения свободы.
При этом приговор был очно-заочным. В настоящее время на скамье подсудимых трое фигурантов. По данным источника РИА Новости, остальные шестеро были обменяны. Дело слушалось в закрытом режиме.
Согласно обвинительному заключению, в разное время в 2018-2022 годах фигуранты дела, в частности, вели корректировку огня при помощи беспилотников, прикрепляли к ним боеприпасы, которые потом сбрасывали на позиции Вооруженных сил России, вели обстрелы из минометного и стрелкового оружия, "что повлекло гибель военнослужащих Вооруженных сил и иных вооруженных формирований ДНР". Обвиняемые были взяты в плен в ходе спецоперации союзных сил ДНР и России 17 мая 2022 года.
В ходе прений прокурор запросил для фигурантов от 17 до 24 лет лишения свободы.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
