Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы АСВ Долголева обжаловала продление ареста - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/sud-2051089358.html
Экс-замглавы АСВ Долголева обжаловала продление ареста
Экс-замглавы АСВ Долголева обжаловала продление ареста - РИА Новости, 28.10.2025
Экс-замглавы АСВ Долголева обжаловала продление ареста
Экс-замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольга Долголева обжаловала продление ареста по делу о хищении 4 миллиардов рублей при эксплуатации... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T08:04:00+03:00
2025-10-28T08:04:00+03:00
происшествия
россия
москва
новосибирск
андрей мельник
агентство по страхованию вкладов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20250505/moskva-2014954183.html
https://ria.ru/20251027/obvinenie-2050977484.html
россия
москва
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, новосибирск, андрей мельник, агентство по страхованию вкладов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Новосибирск, Андрей Мельник, Агентство по страхованию вкладов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-замглавы АСВ Долголева обжаловала продление ареста

Экс-замглавы АСВ Долголева обжаловала продление ареста по делу о хищении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольга Долголева обжаловала продление ареста по делу о хищении 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба Долголевой О.В.", - указывается в карточке дела.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Суд в Москве арестовал замгендиректора АСВ, пишут СМИ
5 мая, 05:24
Лефортовский суд Москвы 23 октября продлил арест Долголевой, в СИЗО она находится с 29 апреля 2025 года. Ранее РИА Новости стало известно из материалов дела, что Долголева признала вину по делу о хищении 4 миллиардов рублей.
Кроме того, 21 октября был арестован гендиректор АСВ Андрей Мельников. Вину он не признал. Его защита обжаловала арест.
Следственное управление ФСБ России 24 сентября 2024 года возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ , в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств ООО "ВДТ Строй".
Согласно материалам уголовного дела, ООО "ВДТ Строй", который отвечает за деятельность парков культуры и отдыха, был признан несостоятельным (банкротом), в отношении компании было открыто конкурсное производство.
ГК "АСВ" перешли права залогового кредитора на имущество, принадлежащее "ВДТ Строй".
Денежные средства от использования имущества, в частности от эксплуатации аквапарка "Аквамир" в Новосибирске предназначались для погашения задолженности. Следствие считает, что они были похищены фигурантами дела, речь идет о сумме порядка 4 миллиардов рублей.
Кроме Мельникова и Долголевой по делу проходит ещё один бывший заместитель главы ГК "АСВ" Александр Попелюх, бывший руководитель сибирского филиала ФГУП "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий" (ФТ-Центр) Евгений Богорад, предприниматель Максим Устинов и другие лица.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Гендиректора "Облкоммунэнерго" обвиняют в хищении
27 октября, 16:57
 
ПроисшествияРоссияМоскваНовосибирскАндрей МельникАгентство по страхованию вкладовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала