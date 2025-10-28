Экс-замглавы АСВ Долголева обжаловала продление ареста

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольга Долголева обжаловала продление ареста по делу о хищении 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", сообщили РИА Новости в суде.

"Зарегистрирована апелляционная жалоба Долголевой О.В.", - указывается в карточке дела.

Лефортовский суд Москвы 23 октября продлил арест Долголевой, в СИЗО она находится с 29 апреля 2025 года. Ранее РИА Новости стало известно из материалов дела, что Долголева признала вину по делу о хищении 4 миллиардов рублей.

Кроме того, 21 октября был арестован гендиректор АСВ Андрей Мельников. Вину он не признал. Его защита обжаловала арест.

Следственное управление ФСБ России 24 сентября 2024 года возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ , в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств ООО "ВДТ Строй".

Согласно материалам уголовного дела, ООО "ВДТ Строй", который отвечает за деятельность парков культуры и отдыха, был признан несостоятельным (банкротом), в отношении компании было открыто конкурсное производство.

ГК "АСВ" перешли права залогового кредитора на имущество, принадлежащее "ВДТ Строй".

Денежные средства от использования имущества, в частности от эксплуатации аквапарка "Аквамир" в Новосибирске предназначались для погашения задолженности. Следствие считает, что они были похищены фигурантами дела, речь идет о сумме порядка 4 миллиардов рублей.