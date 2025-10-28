Рейтинг@Mail.ru
Суд подтвердил штраф "Почте России" по делу о модернизации отделений - РИА Новости, 28.10.2025
01:06 28.10.2025
Суд подтвердил штраф "Почте России" по делу о модернизации отделений
Суд подтвердил штраф "Почте России" по делу о модернизации отделений - РИА Новости, 28.10.2025
Суд подтвердил штраф "Почте России" по делу о модернизации отделений
Суд в Москве признал законным решение оштрафовать "Почту России" на 230 миллионов рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало... РИА Новости, 28.10.2025
россия, москва, владимир путин, почта россии, экономика
Россия, Москва, Владимир Путин, Почта России, Экономика
Суд подтвердил штраф "Почте России" по делу о модернизации отделений

Суд подтвердил штраф "Почте России" на 230 миллионов рублей

Отделение Почты России
Отделение Почты России. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Суд в Москве признал законным решение оштрафовать "Почту России" на 230 миллионов рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало 2024 и 2025 годов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Счетная палата РФ в середине августа сообщила, что мировой судья города Москвы оштрафовал АО "Почта России" на 230,6 миллиона рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало 2024 и 2025 годов, решение было принято на основании дела об административном правонарушении. Нарушения были установлены инспекторами Счетной палаты, на их основании было возбуждено административное дело.
В судебных материалах указано, что Савеловский суд Москвы в середине октября признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу "Почты России". Таким образом, решение о назначении АО "Почта России" наказания в виде административного штрафа в размере 230 623 780 рублей вступило в законную силу, заключается в материалах.
В начале августа Счетная палата РФ сообщила о результатах исполнения Минцифры РФ бюджета в 2024 году. В отчете аудиторы указали на недостаточный контроль Минцифры за достижением юридическими лицами результатов предоставления им бюджетных инвестиций. В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил отремонтировать более 25 тысяч почтовых отделений до 2025 года, в 2024 году он продлил программу модернизации до 2030 года.
По итогам проверки контрольное ведомство установило, что АО "Почта России" не обеспечило в установленный срок (31 декабря 2024 года) модернизацию 773 отделений почтовой связи.
В пресс-службе "Почты России" в августе поясняли, что решение мирового судьи не опровергает фактическое своевременное открытие и функционирование обновленных отделений, оно касается исключительно сроков оформления документации, закрывающей работы привлеченных подрядчиков. Также в пресс-службе подчеркнули, что в 2023-2024 годах компания продолжила ремонтировать и запускать обновленные отделения.
