Суд подтвердил штраф "Почте России" по делу о модернизации отделений

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Суд в Москве признал законным решение оштрафовать "Почту России" на 230 миллионов рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало 2024 и 2025 годов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Счетная палата РФ в середине августа сообщила, что мировой судья города Москвы оштрафовал АО " Почта России " на 230,6 миллиона рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало 2024 и 2025 годов, решение было принято на основании дела об административном правонарушении. Нарушения были установлены инспекторами Счетной палаты, на их основании было возбуждено административное дело.

В судебных материалах указано, что Савеловский суд Москвы в середине октября признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу "Почты России". Таким образом, решение о назначении АО "Почта России" наказания в виде административного штрафа в размере 230 623 780 рублей вступило в законную силу, заключается в материалах.

В начале августа Счетная палата РФ сообщила о результатах исполнения Минцифры РФ бюджета в 2024 году. В отчете аудиторы указали на недостаточный контроль Минцифры за достижением юридическими лицами результатов предоставления им бюджетных инвестиций. В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил отремонтировать более 25 тысяч почтовых отделений до 2025 года, в 2024 году он продлил программу модернизации до 2030 года.

По итогам проверки контрольное ведомство установило, что АО "Почта России" не обеспечило в установленный срок (31 декабря 2024 года) модернизацию 773 отделений почтовой связи.