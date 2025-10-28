https://ria.ru/20251028/strany-2051074615.html
Названы страны с самой большой долей пожилых жителей старше 65 лет
Названы страны с самой большой долей пожилых жителей старше 65 лет - РИА Новости, 28.10.2025
Названы страны с самой большой долей пожилых жителей старше 65 лет
Самой большой доля пожилого населения старше 65 лет оказалась в Монако, Японии и Италии, наименьшей - в Катаре, ОАЭ и Замбии, а Россия расположилась в пятой... РИА Новости, 28.10.2025
Названы страны с самой большой долей пожилых жителей старше 65 лет
Россия заняла 47-е место в рейтинге самых пожилых стран