Названы страны с самой большой долей пожилых жителей старше 65 лет

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Самой большой доля пожилого населения старше 65 лет оказалась в Монако, Японии и Италии, наименьшей - в Катаре, ОАЭ и Замбии, а Россия расположилась в пятой десятке, подсчитало РИА Новости в честь Дня бабушек и дедушек, который во вторник отмечается в РФ.