Экс-зампреда правительства Ставропольского края заподозрили в мошенничестве
Экс-зампреда правительства Ставропольского края заподозрили в мошенничестве
2025-10-28T18:36:00+03:00
ПЯТИГОРСК, 28 окт – РИА Новости. Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края обвиняется в мошенничестве на сумму 7,4 миллиона рублей, дело передано в суд, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Прокуратура Ставропольского края
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело о мошенничестве бывшего чиновника на сумму свыше 7,4 миллиона рублей направлено в суд", – сообщили в ведомстве.
По версии следствия, в марте 2018 года чиновник попросил деньги в долг у ставропольского предпринимателя. Мужчина, учитывая должность заемщика, доверился и передал более 7,4 миллиона рублей с условием их возврата в течение двух месяцев. При этом, по данным ведомства, чиновник не собирался возвращать деньги и был обременен долгами на сумму более 12,5 миллиона рублей.