Рейтинг@Mail.ru
Экс-зампреда правительства Ставропольского края заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/stavropole-2051296039.html
Экс-зампреда правительства Ставропольского края заподозрили в мошенничестве
Экс-зампреда правительства Ставропольского края заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 28.10.2025
Экс-зампреда правительства Ставропольского края заподозрили в мошенничестве
Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края обвиняется в мошенничестве на сумму 7,4 миллиона рублей, дело передано в суд, сообщили РИА... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:36:00+03:00
2025-10-28T18:36:00+03:00
происшествия
ставропольский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20251028/sud-2051242710.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
Экс-зампреда правительства Ставропольского края заподозрили в мошенничестве

Бывшего зампреда правительства Ставропольского края обвинили в мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 28 окт – РИА Новости. Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края обвиняется в мошенничестве на сумму 7,4 миллиона рублей, дело передано в суд, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело о мошенничестве бывшего чиновника на сумму свыше 7,4 миллиона рублей направлено в суд", – сообщили в ведомстве.
По версии следствия, в марте 2018 года чиновник попросил деньги в долг у ставропольского предпринимателя. Мужчина, учитывая должность заемщика, доверился и передал более 7,4 миллиона рублей с условием их возврата в течение двух месяцев. При этом, по данным ведомства, чиновник не собирался возвращать деньги и был обременен долгами на сумму более 12,5 миллиона рублей.
Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Суд заново рассмотрит иск к экс-главе Крымского района Кубани Лесю
Вчера, 16:43
 
ПроисшествияСтавропольский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала