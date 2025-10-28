Экс-зампреда правительства Ставропольского края заподозрили в мошенничестве

По версии следствия, в марте 2018 года чиновник попросил деньги в долг у ставропольского предпринимателя. Мужчина, учитывая должность заемщика, доверился и передал более 7,4 миллиона рублей с условием их возврата в течение двух месяцев. При этом, по данным ведомства, чиновник не собирался возвращать деньги и был обременен долгами на сумму более 12,5 миллиона рублей.