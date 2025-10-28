В Эстонии на границе с Россией заработала радарная станция

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Радиолокационная станция заработала в приграничном с Россией регионе Эстонии, там же строится еще один военный объект, сообщает телерадиокомпания ERR.
"В уезде Ида-Вирумаа (на северо-востоке республики) завершили строительство радиолокационной станции, которая уже начала свою работу... Радарная станция была возведена на терриконе бывшей шахты Viru. Объект предназначен для мониторинга воздушного пространства восточной части Эстонии", - говорится в сообщении.
По данным телерадиокомпании, в деревне Васкнарва, которая расположена в том же уезде левом берегу приграничной реки Нарвы у ее истока из Чудского озера, также строится военный объект. По словам представителя эстонского центра оборонных инвестиций (RKIK) Андо Воогмы, речь идет о сооружениях станции связи и радиолокационной станции. Также, отмечает ERR, минобороны Эстонии планирует разместить радар на острове Хийумаа в Балтийском море. Как ожидается, проект будет реализован в 2026 году.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
