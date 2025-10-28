СМИ: США дали гарантии, что санкции не затронут немецкие "дочки" Роснефти

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила, что правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкие "дочки" "Роснефти" не попадут под действие американских санкций, сообщило агентство Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила, что правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкие "дочки" "Роснефти" не попадут под действие американских санкций, сообщило агентство Рейтер

На прошлой неделе США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против " Роснефти ", " Лукойла " и их дочерних компаний. Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу предположил, что "дочки" "Роснефти", находящиеся под доверительным управлением правительства ФРГ, будут исключены из санкций США.

"Министр энергетики Германии заявила агентству Рейтер во вторник, что правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкий бизнес российской "Роснефти" будет освобожден от новых санкций против энергетического сектора, поскольку активы больше не находятся под контролем России", - сообщило агентство.

По словам Райхе, США направили гарантийное письмо, в котором признаются, что "Роснефть" в Германии была полностью отделена от российской материнской компании.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что администрация США предложила Берлину шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов "Роснефти", что позволит временно освободить их от действия американских санкций.

В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству Германии. В сентябре нынешнего года правительство в очередной раз продлило доверительное управление - до 10 марта будущего года.

Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе.