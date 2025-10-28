Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США дали гарантии, что санкции не затронут немецкие "дочки" Роснефти - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 28.10.2025 (обновлено: 22:54 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/ssha-2051203662.html
СМИ: США дали гарантии, что санкции не затронут немецкие "дочки" Роснефти
СМИ: США дали гарантии, что санкции не затронут немецкие "дочки" Роснефти - РИА Новости, 28.10.2025
СМИ: США дали гарантии, что санкции не затронут немецкие "дочки" Роснефти
Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила, что правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкие "дочки" "Роснефти" не... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:32:00+03:00
2025-10-28T22:54:00+03:00
в мире
германия
сша
берлин (город)
фридрих мерц
роснефть
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017921212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7ac0c5c614eff8dcd41d85db707d814.jpg
https://ria.ru/20251023/kitaj-2050082518.html
https://ria.ru/20251027/lukojl-2051051258.html
германия
сша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017921212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2803e79425230b885cca746fa29e5c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, берлин (город), фридрих мерц, роснефть, лукойл
В мире, Германия, США, Берлин (город), Фридрих Мерц, Роснефть, ЛУКОЙЛ
СМИ: США дали гарантии, что санкции не затронут немецкие "дочки" Роснефти

Reuters: США дали гарантии ФРГ, что санкции не затронут немецкие дочки Роснефти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила, что правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкие "дочки" "Роснефти" не попадут под действие американских санкций, сообщило агентство Рейтер.
На прошлой неделе США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу предположил, что "дочки" "Роснефти", находящиеся под доверительным управлением правительства ФРГ, будут исключены из санкций США.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
КНР выступила против санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла"
23 октября, 14:28
"Министр энергетики Германии заявила агентству Рейтер во вторник, что правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкий бизнес российской "Роснефти" будет освобожден от новых санкций против энергетического сектора, поскольку активы больше не находятся под контролем России", - сообщило агентство.
По словам Райхе, США направили гарантийное письмо, в котором признаются, что "Роснефть" в Германии была полностью отделена от российской материнской компании.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что администрация США предложила Берлину шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов "Роснефти", что позволит временно освободить их от действия американских санкций.
В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству Германии. В сентябре нынешнего года правительство в очередной раз продлило доверительное управление - до 10 марта будущего года.
Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе.
Кроме того, защита "Роснефти" направляла в немецкое минэкономики требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии и иск против продления такого управления. А в декабре 2023 года "Роснефть" подала и конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление Федерального сетевого агентства.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Лукойл" попросит США продлить лицензию на сворачивание деятельности
27 октября, 21:38
 
В миреГерманияСШАБерлин (город)Фридрих МерцРоснефтьЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала