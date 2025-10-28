В США восстановили памятник генералу конфедератов Пайку

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Власти США восстановили памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, который снесли вандалы в 2020 году во время демонстраций движения Black Lives Matter (BLM).

Бронзовая статуя генерала конфедератов была установлена на свое прежнее место спустя более пять лет после того, как была снесена демонстрантами, облита воспламеняющейся жидкостью и подожжена в июне 2020 года.