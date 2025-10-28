В США восстановили памятник генералу конфедератов Пайку

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Власти США восстановили памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, который снесли вандалы в 2020 году во время демонстраций движения Black Lives Matter (BLM).
"Восстановление отвечает федеральным обязанностям в соответствии с законом о сохранении исторического наследия и недавними указами президента по благоустройству столицы страны и восстановлению ранее существовавших статуй", - говорится в распространенном заявлении министерства внутренних дел США.
Бронзовая статуя генерала конфедератов была установлена на свое прежнее место спустя более пять лет после того, как была снесена демонстрантами, облита воспламеняющейся жидкостью и подожжена в июне 2020 года.
В августе телеканал ABC сообщал, что власти США отреставрируют и вернут на прежние места два памятника конфедератам в Вашингтоне в соответствии с политикой президента Дональда Трампа, направленной на противодействие недавним попыткам пересмотреть интерпретацию исторических событий.
В июне 2020 года на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник Пайку в Вашингтоне недалеко от штаб-квартиры полиции. По данным телеканала NBC Washington, полицейские, находившиеся у штаб-квартиры, на протяжении нескольких минут после поджога не предпринимали никаких действий. Затем около десяти сотрудников полиции прибыли на место происшествия и потушили огонь. В столкновения с протестующими полицейские не вступали.
