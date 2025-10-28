Рейтинг@Mail.ru
В США восстановили памятник генералу конфедератов Пайку - РИА Новости, 28.10.2025
01:50 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/ssha-2051068569.html
В США восстановили памятник генералу конфедератов Пайку
В США восстановили памятник генералу конфедератов Пайку - РИА Новости, 28.10.2025
В США восстановили памятник генералу конфедератов Пайку
Власти США восстановили памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, который снесли вандалы в 2020 году во время демонстраций движения Black Lives... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T01:50:00+03:00
2025-10-28T01:50:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джордж флойд
сша
вашингтон (штат)
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джордж флойд
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джордж Флойд
В США восстановили памятник генералу конфедератов Пайку

В США восстановили снесенный вандалами памятник генералу конфедератов Пайку

Демонтаж статуи генерала конфедератов Томаса Джексона с постамента в городе Ричмонд в США
Демонтаж статуи генерала конфедератов Томаса Джексона с постамента в городе Ричмонд в США - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Демонтаж статуи генерала конфедератов Томаса Джексона с постамента в городе Ричмонд в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Власти США восстановили памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, который снесли вандалы в 2020 году во время демонстраций движения Black Lives Matter (BLM).
"Восстановление отвечает федеральным обязанностям в соответствии с законом о сохранении исторического наследия и недавними указами президента по благоустройству столицы страны и восстановлению ранее существовавших статуй", - говорится в распространенном заявлении министерства внутренних дел США.
Бронзовая статуя генерала конфедератов была установлена на свое прежнее место спустя более пять лет после того, как была снесена демонстрантами, облита воспламеняющейся жидкостью и подожжена в июне 2020 года.
В августе телеканал ABC сообщал, что власти США отреставрируют и вернут на прежние места два памятника конфедератам в Вашингтоне в соответствии с политикой президента Дональда Трампа, направленной на противодействие недавним попыткам пересмотреть интерпретацию исторических событий.
В июне 2020 года на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник Пайку в Вашингтоне недалеко от штаб-квартиры полиции. По данным телеканала NBC Washington, полицейские, находившиеся у штаб-квартиры, на протяжении нескольких минут после поджога не предпринимали никаких действий. Затем около десяти сотрудников полиции прибыли на место происшествия и потушили огонь. В столкновения с протестующими полицейские не вступали.
