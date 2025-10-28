Ассоциация в США призвала американцев убедить Белый дом сохранить ДСНВ

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Американская Ассоциация по контролю над вооружениями в преддверии 100 дней до истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США призвала американцев убедить Белый дом и конгресс поддержать сохранение ограничений, предусмотренных данным соглашением.

Ассоциация по контролю над вооружениями 15 октября призвала граждан США повлиять на американского лидера Дональда Трампа и конгресс страны принять предложение президента РФ Владимира Путина по сохранению ограничений ДСНВ после истечения срока действия документа в феврале 2026 года.

"Завтра (во вторник - ред.) наступит 100 дней до истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений… Пришло время написать в Белый дом, а также вашему представителю и сенаторам, чтобы призвать их поддержать американо-российское соглашение по продолжению соблюдения действующего ограничений ДСНВ", - говорится в опубликованном обращении ассоциации.

Ассоциация подчеркнула, что договор остается последним крупным двусторонним соглашением между Россией и США в области контроля над ядерными вооружениями.

Российский лидер 22 сентября заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Путин 10 октября подчеркнул, что нескольких месяцев для договоренностей с Соединенными Штатами по договору будет достаточно, однако отказ американской стороны от предложения по договору будет некритичен для РФ. Как 15 октября подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров , Трамп до сих пор дал единственный положительный комментарий, что "это хорошая идея".