Ассоциация в США призвала американцев убедить Белый дом сохранить ДСНВ - РИА Новости, 28.10.2025
00:30 28.10.2025
Ассоциация в США призвала американцев убедить Белый дом сохранить ДСНВ
Ассоциация в США призвала американцев убедить Белый дом сохранить ДСНВ
Американская Ассоциация по контролю над вооружениями в преддверии 100 дней до истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных...
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
россия
сша
Ассоциация в США призвала американцев убедить Белый дом сохранить ДСНВ

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Американская Ассоциация по контролю над вооружениями в преддверии 100 дней до истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США призвала американцев убедить Белый дом и конгресс поддержать сохранение ограничений, предусмотренных данным соглашением.
Ассоциация по контролю над вооружениями 15 октября призвала граждан США повлиять на американского лидера Дональда Трампа и конгресс страны принять предложение президента РФ Владимира Путина по сохранению ограничений ДСНВ после истечения срока действия документа в феврале 2026 года.
"Завтра (во вторник - ред.) наступит 100 дней до истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений… Пришло время написать в Белый дом, а также вашему представителю и сенаторам, чтобы призвать их поддержать американо-российское соглашение по продолжению соблюдения действующего ограничений ДСНВ", - говорится в опубликованном обращении ассоциации.
Ассоциация подчеркнула, что договор остается последним крупным двусторонним соглашением между Россией и США в области контроля над ядерными вооружениями.
Российский лидер 22 сентября заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Путин 10 октября подчеркнул, что нескольких месяцев для договоренностей с Соединенными Штатами по договору будет достаточно, однако отказ американской стороны от предложения по договору будет некритичен для РФ. Как 15 октября подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, Трамп до сих пор дал единственный положительный комментарий, что "это хорошая идея".
Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл 10 октября сказал РИА Новости, что РФ и США в ближайшее время "крайне важно" формализовать продление действия ограничений ДСНВ, а также начать переговоры по новому соглашению об ограничениях в ядерной сфере. Он уточнил, что эта работа потребует инновационных решений, чтобы справиться со "сложными вопросами", с которыми обе стороны долго боролись.
