Специальная военная операция на Украине
 
12:58 28.10.2025
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных Сил РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военный аэродром, железнодорожный состав с вооружением и техникой ВСУ, цеха производства, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 93 049 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 733 танка и других боевых бронированных машин, 1607 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 854 орудия полевой артиллерии и минометов, 45 132 единицы специальной военной автомобильной техники.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
