ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных Сил РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военный аэродром, железнодорожный состав с вооружением и техникой ВСУ, цеха производства, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 93 049 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 733 танка и других боевых бронированных машин, 1607 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 854 орудия полевой артиллерии и минометов, 45 132 единицы специальной военной автомобильной техники.