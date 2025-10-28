ВС России нанесли массированный удар по площадке запуска дронов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Массированный удар нанесен по площадке запуска тяжелых ударных дальнобойных дронов ВСУ в селе Беленькое на правом берегу Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, удары пришлись по местам расположения боевиков ВСУ, хранения ударных дронов и складам с боеприпасами.

"Противник понес весомые потери в личном составе - ликвидированы опытные операторы БПЛА. Уничтожено свыше двух десятков дронов", - сказал Рогов.