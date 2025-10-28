ВС России нанесли массированный удар по площадке запуска дронов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Массированный удар нанесен по площадке запуска тяжелых ударных дальнобойных дронов ВСУ в селе Беленькое на правом берегу Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Нанесен массированный удар по площадке запуска дальнобойных тяжелых боевых дронов ВСУ в селе Беленькое подконтрольной противнику части Запорожской области. Именно оттуда они запускались для ударов по территории новых субъектов РФ, Крыму, Ростовской области, Краснодарскому краю и другим регионам России", - сказал Рогов.
По его словам, удары пришлись по местам расположения боевиков ВСУ, хранения ударных дронов и складам с боеприпасами.
"Противник понес весомые потери в личном составе - ликвидированы опытные операторы БПЛА. Уничтожено свыше двух десятков дронов", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 74% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
