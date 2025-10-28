Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар по площадке запуска дронов ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/spetsoperatsiya-2051088394.html
ВС России нанесли массированный удар по площадке запуска дронов ВСУ
ВС России нанесли массированный удар по площадке запуска дронов ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
ВС России нанесли массированный удар по площадке запуска дронов ВСУ
Массированный удар нанесен по площадке запуска тяжелых ударных дальнобойных дронов ВСУ в селе Беленькое на правом берегу Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T07:49:00+03:00
2025-10-28T07:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
республика крым
владимир рогов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598651_0:212:3120:1967_1920x0_80_0_0_8ce1c606bdf36506e6a9083f8d8c816d.jpg
https://ria.ru/20251028/svo-2051076238.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598651_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_e55c8a19cae6216fb0155fd8a6060876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, республика крым, владимир рогов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Республика Крым, Владимир Рогов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли массированный удар по площадке запуска дронов ВСУ

Рогов сообщил об ударе по площадке запуска дронов ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБМП-3 ВС РФ в зоне СВО
БМП-3 ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
БМП-3 ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Массированный удар нанесен по площадке запуска тяжелых ударных дальнобойных дронов ВСУ в селе Беленькое на правом берегу Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Нанесен массированный удар по площадке запуска дальнобойных тяжелых боевых дронов ВСУ в селе Беленькое подконтрольной противнику части Запорожской области. Именно оттуда они запускались для ударов по территории новых субъектов РФ, Крыму, Ростовской области, Краснодарскому краю и другим регионам России", - сказал Рогов.
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Убивают всех". На Западе оценили элитные подразделения ВСУ
Вчера, 04:38
По его словам, удары пришлись по местам расположения боевиков ВСУ, хранения ударных дронов и складам с боеприпасами.
"Противник понес весомые потери в личном составе - ликвидированы опытные операторы БПЛА. Уничтожено свыше двух десятков дронов", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 74% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьРеспублика КрымВладимир РоговВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала