Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск на константиновском направлении фронта сорвали попытку ротации украинских подразделений, уничтожив автотранспорт и минометные расчеты противника, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в ходе дальнейшего наблюдения операторы беспилотников выявили два миномета противника, которые также были поражены точными ударами FPV-дронов.