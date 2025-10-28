Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 28.10.2025
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 28.10.2025
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении
Подразделения "Южной" группировки российских войск на константиновском направлении фронта сорвали попытку ротации украинских подразделений, уничтожив... РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
константиновка
донецкая народная республика
2025
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении

Бойцы "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск на константиновском направлении фронта сорвали попытку ротации украинских подразделений, уничтожив автотранспорт и минометные расчеты противника, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Константиновка в ДНР в ходе воздушной разведки операторами БПЛА "Южной" группировки были обнаружены два автомобиля с военнослужащими ВСУ. После передачи координат цели по ним был нанесен удар артиллерии и FPV-дронов. В результате оба транспортных средства и находившиеся в них боевики уничтожены", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ходе дальнейшего наблюдения операторы беспилотников выявили два миномета противника, которые также были поражены точными ударами FPV-дронов.
