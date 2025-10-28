https://ria.ru/20251028/spetsoperatsiya-2051085979.html
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 28.10.2025
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении
Подразделения "Южной" группировки российских войск на константиновском направлении фронта сорвали попытку ротации украинских подразделений, уничтожив... РИА Новости, 28.10.2025
константиновка
донецкая народная республика
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении
Бойцы "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении