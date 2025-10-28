Российские бойцы при штурме опорного пункта ВСУ обнаружили наркотики

"При штурме опорного пункта мы обнаружили запрещенные вещества - наркотические таблетки. По количеству найденного в мусорке, по позициям, было видно, что употребление массовое. Находили целые пачки", - рассказал "Яга".

"На моей памяти довелось наблюдать, как противник просто в полный рост шел по полю на позицию, не боясь ничего. По нему стреляешь - а он никаких признаков не подает: ни страха, ни паники, ничего. Он просто шел вперед, пока его прицельным огнем не поразишь", - отметил старшина.