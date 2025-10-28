https://ria.ru/20251028/spetsoperatsiya-2051080330.html
Российские бойцы при штурме опорного пункта ВСУ обнаружили наркотики
Российские бойцы группировки войск "Восток" при штурме опорного пункта ВСУ в Запорожской области обнаружили наркотические таблетки, сообщил РИА Новости старшина РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Российские бойцы группировки войск "Восток" при штурме опорного пункта ВСУ в Запорожской области обнаружили наркотические таблетки, сообщил РИА Новости старшина роты с позывным "Яга".
"При штурме опорного пункта мы обнаружили запрещенные вещества - наркотические таблетки. По количеству найденного в мусорке, по позициям, было видно, что употребление массовое. Находили целые пачки", - рассказал "Яга".
По его словам, поведение некоторых украинских бойцов во время боев также указывало на возможное воздействие психотропных веществ.
"На моей памяти довелось наблюдать, как противник просто в полный рост шел по полю на позицию, не боясь ничего. По нему стреляешь - а он никаких признаков не подает: ни страха, ни паники, ничего. Он просто шел вперед, пока его прицельным огнем не поразишь", - отметил старшина.