Российские бойцы при штурме опорного пункта ВСУ обнаружили наркотики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 28.10.2025
Российские бойцы при штурме опорного пункта ВСУ обнаружили наркотики
Российские бойцы группировки войск "Восток" при штурме опорного пункта ВСУ в Запорожской области обнаружили наркотические таблетки, сообщил РИА Новости старшина
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы при штурме опорного пункта ВСУ обнаружили наркотики

ВС России нашли наркотики при штурме опорного пункта ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Российские бойцы группировки войск "Восток" при штурме опорного пункта ВСУ в Запорожской области обнаружили наркотические таблетки, сообщил РИА Новости старшина роты с позывным "Яга".
"При штурме опорного пункта мы обнаружили запрещенные вещества - наркотические таблетки. По количеству найденного в мусорке, по позициям, было видно, что употребление массовое. Находили целые пачки", - рассказал "Яга".
По его словам, поведение некоторых украинских бойцов во время боев также указывало на возможное воздействие психотропных веществ.
"На моей памяти довелось наблюдать, как противник просто в полный рост шел по полю на позицию, не боясь ничего. По нему стреляешь - а он никаких признаков не подает: ни страха, ни паники, ничего. Он просто шел вперед, пока его прицельным огнем не поразишь", - отметил старшина.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
