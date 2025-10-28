Российский боец рассказал о роботах "Курьер"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Боевые гусеничные роботы "Курьер" стали оснащаться улучшенной ходовой частью, а при управлении по спутниковой связи могут работать на любом удалении от оператора, рассказал сапер с позывным "Эльф".

Военнослужащие 92-го инженерного полка группировки войск "Запад" завершили подготовку к боевому применению новых наземных роботизированных комплексов на гусеничном шасси.

"Лучше ходовая часть стала. Более крепкие, надежные колеса. Батареи лучше стали намного. Проходимость очень хорошая. Она может на спутнике (при управлении по спутниковому каналу связи - ред.) в любую точку уехать. Можно управлять из Москвы и работать здесь", - сказал "Эльф" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ

В ведомстве отметили, что эти машины выполняют в зоне специальной военной операции широкий спектр задач. Они могут устанавливать минные заграждения на передовых позициях, использоваться в качестве наземных дронов-камикадзе, перевозить боеприпасы, медикаменты и провизию на передовую, а также эвакуировать раненых.