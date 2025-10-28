Российский военный рассказал об освобождении Новониколаевки

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ отправили три FPV-дрона в блиндаж к российским военнослужащим, освобождавшим Новониколаевку, однако с Божьей помощью им удалось выйти из этой ситуации и присоединиться к сослуживцам, рассказал командир группы группировки "Восток".