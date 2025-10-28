Рейтинг@Mail.ru
Российский военный рассказал об освобождении Новониколаевки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 28.10.2025 (обновлено: 06:22 28.10.2025)
Российский военный рассказал об освобождении Новониколаевки
Российский военный рассказал об освобождении Новониколаевки
ВСУ отправили три FPV-дрона в блиндаж к российским военнослужащим, освобождавшим Новониколаевку, однако с Божьей помощью им удалось выйти из этой ситуации
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773420_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_a2938290d9470f92b6a00d696f3226f0.jpg
Российский военный рассказал об освобождении Новониколаевки

Российские военные выбрались из блиндажа на Запорожье, куда прилетели три дрона

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ отправили три FPV-дрона в блиндаж к российским военнослужащим, освобождавшим Новониколаевку, однако с Божьей помощью им удалось выйти из этой ситуации и присоединиться к сослуживцам, рассказал командир группы группировки "Восток".
Об освобождении Новониколаевки в Запорожской области Минобороны России сообщило в понедельник.
"Моя четверка, то есть я и еще трое моих бойцов, схоронились в блиндаже. Блиндаж был вскрыт противником. В блиндаж залетели три FPV... Я с Божьей помощью, наверное, после всего этого сориентировался, сделал все, как меня учили, отдал команду: разные маршруты людям - лево, право, лево, право. Уже на выходе из блиндажа по нам начал работать миномет и (дрон) "Баба-Яга". Несмотря на это, мы все вышли, все четыре человека вышли, присоединились к остальной группе", - сказал командир группы в видеоролике, опубликованном МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
