Российский военный рассказал об освобождении Новониколаевки

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ отправили три FPV-дрона в блиндаж к российским военнослужащим, освобождавшим Новониколаевку, однако с Божьей помощью им удалось выйти из этой ситуации и присоединиться к сослуживцам, рассказал командир группы группировки "Восток".
Об освобождении Новониколаевки в Запорожской области Минобороны России сообщило в понедельник.
"Моя четверка, то есть я и еще трое моих бойцов, схоронились в блиндаже. Блиндаж был вскрыт противником. В блиндаж залетели три FPV... Я с Божьей помощью, наверное, после всего этого сориентировался, сделал все, как меня учили, отдал команду: разные маршруты людям - лево, право, лево, право. Уже на выходе из блиндажа по нам начал работать миномет и (дрон) "Баба-Яга". Несмотря на это, мы все вышли, все четыре человека вышли, присоединились к остальной группе", - сказал командир группы в видеоролике, опубликованном МО РФ.
