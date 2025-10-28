Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 28.10.2025
ВСУ неохотно пользуются предоставленным им оружием
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие неохотно пользуются предоставленным им оружием, возможно, из-за отсутствия опыта обращения с ним, предположил заместитель командира группы группировки войск "Восток".
Об освобождении Новониколаевки в Запорожской области Минобороны РФ сообщило накануне.
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Убивают всех". На Западе оценили элитные подразделения ВСУ
04:38
"Как правило, вооружение, которое мы находим на опорных пунктах, они даже из него не стреляют. Оно в исправном состоянии, работоспособно. Скорее всего, думаю, они не умеют из него стрелять. Потому что они лежат в пакетах нераспакованные", - сказал замкомандира в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Произнося эту фразу, он продемонстрировал одноразовый миномет Matador.
Кроме того, по словам замкомандира, многие военнослужащие ВСУ носят нацистские шевроны и медальоны со свастикой.
Те украинские солдаты, которым российские бойцы предлагают сдаться, в большинстве случаев пользуются такой возможностью, отметил замкомандира.
