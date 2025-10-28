https://ria.ru/20251028/spetsoperatsiya-2051079503.html
ВСУ неохотно пользуются предоставленным им оружием
ВСУ неохотно пользуются предоставленным им оружием - РИА Новости, 28.10.2025
ВСУ неохотно пользуются предоставленным им оружием
28.10.2025
ВСУ неохотно пользуются предоставленным им оружием
Боевики ВСУ не умеют стрелять из предоставленного им оружия
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие неохотно пользуются предоставленным им оружием, возможно, из-за отсутствия опыта обращения с ним, предположил заместитель командира группы группировки войск "Восток".
Об освобождении Новониколаевки в Запорожской области Минобороны РФ
сообщило накануне.
"Как правило, вооружение, которое мы находим на опорных пунктах, они даже из него не стреляют. Оно в исправном состоянии, работоспособно. Скорее всего, думаю, они не умеют из него стрелять. Потому что они лежат в пакетах нераспакованные", - сказал замкомандира в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Произнося эту фразу, он продемонстрировал одноразовый миномет Matador.
Кроме того, по словам замкомандира, многие военнослужащие ВСУ
носят нацистские шевроны и медальоны со свастикой.
Те украинские солдаты, которым российские бойцы предлагают сдаться, в большинстве случаев пользуются такой возможностью, отметил замкомандира.