Боец рассказал, какие позывные предпочитают иностранные наемники - РИА Новости, 28.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 28.10.2025
Боец рассказал, какие позывные предпочитают иностранные наемники
Боец рассказал, какие позывные предпочитают иностранные наемники - РИА Новости, 28.10.2025
Боец рассказал, какие позывные предпочитают иностранные наемники
Иностранные наемники в зоне СВО используют хрестоматийные позывные из западных боевиков, рассказал РИА Новости старшина роты группировки войск "Восток" с... РИА Новости, 28.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Боец рассказал, какие позывные предпочитают иностранные наемники

Иностранные наемники используют позывные из западных боевиков

Военнослужащие в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Иностранные наемники в зоне СВО используют хрестоматийные позывные из западных боевиков, рассказал РИА Новости старшина роты группировки войск "Восток" с позывным "Яга".
"Также слышна речь - грузинская, зарубежная. Английский язык - очень редко, но бывало", - рассказал "Яга".
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Российские бойцы используют бурятский язык при штурме позиций ВСУ
8 марта, 05:08
По его словам, иностранных наемников можно отличить по их манере общения и характерным позывным. "Позывные, как правило, берут из фильмов - "Браун", "Браво", "Альфа", "Чарли". У европейцев - свои, более жесткие, звучные позывные", - пояснил старшина.
Он отметил, что некоторые противники используют ярко выраженные националистические прозвища.
"Даже в моей памяти был позывной "Нацик" - они называли его так и очень им дорожили. Он все пытался контратаку провести, но у них ничего не получилось", - добавил "Яга".
