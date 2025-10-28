Боец рассказал, какие позывные предпочитают иностранные наемники

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Иностранные наемники в зоне СВО используют хрестоматийные позывные из западных боевиков, рассказал РИА Новости старшина роты группировки войск "Восток" с позывным "Яга".

"Также слышна речь - грузинская, зарубежная. Английский язык - очень редко, но бывало", - рассказал "Яга".

По его словам, иностранных наемников можно отличить по их манере общения и характерным позывным. "Позывные, как правило, берут из фильмов - "Браун", "Браво", "Альфа", "Чарли". У европейцев - свои, более жесткие, звучные позывные", - пояснил старшина.

Он отметил, что некоторые противники используют ярко выраженные националистические прозвища.