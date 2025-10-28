https://ria.ru/20251028/spetsoperatsiya-2051079094.html
Боец рассказал, какие позывные предпочитают иностранные наемники
Боец рассказал, какие позывные предпочитают иностранные наемники
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Иностранные наемники в зоне СВО используют хрестоматийные позывные из западных боевиков, рассказал РИА Новости старшина роты группировки войск "Восток" с позывным "Яга".
"Также слышна речь - грузинская, зарубежная. Английский язык - очень редко, но бывало", - рассказал "Яга".
По его словам, иностранных наемников можно отличить по их манере общения и характерным позывным. "Позывные, как правило, берут из фильмов - "Браун", "Браво", "Альфа", "Чарли". У европейцев - свои, более жесткие, звучные позывные", - пояснил старшина.
Он отметил, что некоторые противники используют ярко выраженные националистические прозвища.
"Даже в моей памяти был позывной "Нацик" - они называли его так и очень им дорожили. Он все пытался контратаку провести, но у них ничего не получилось", - добавил "Яга".