ВС России продолжают расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур
ВС России продолжают расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур - РИА Новости, 28.10.2025
ВС России продолжают расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" зачистили более 350 строений во время освобождения Новониколаевки и продолжают расширять плацдарм на... РИА Новости, 28.10.2025
ВС России продолжают расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур
ВС России зачистили более 350 строений при освобождении Новониколаевки