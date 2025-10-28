Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 28.10.2025
ВС России продолжают расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" зачистили более 350 строений во время освобождения Новониколаевки и продолжают расширять плацдарм на... РИА Новости, 28.10.2025
2025
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
ВС России зачистили более 350 строений при освобождении Новониколаевки

Пост воздушного наблюдения группировки "Центр" в зоне СВО
Пост воздушного наблюдения группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" зачистили более 350 строений во время освобождения Новониколаевки и продолжают расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Новониколаевки в Запорожской области Минобороны РФ сообщило накануне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине
Вчера, 21:27
"В результате уверенных и слаженных действий подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль район обороны площадью свыше трех квадратных километров, зачистили более 350 строений", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подразделения группировки "продолжают расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
