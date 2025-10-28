Корреспондент РИА Новости побывал на уничтоженном командном пункте ВСУ

ЛУГАНСК, 28 окт – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал на украинском полевом командном пункте на недавно освобожденном участке линии фронта на границе Луганской и Донецкой Народных Республик, на северском направлении, где продолжаются интенсивные бои.

ВСУ активно минировали подходы к данному участку, видны различные типы мин, от противопехотных до противотанковых. На позициях - оставленная экипировка ВСУ и следы пребывания украинских военнослужащих. Оставленные средства связи и тип укрепления свидетельствуют о том, что это был полевой командный пункт.

Как сообщил РИА Новости офицер одного из подразделений группировки войск 'Южная", вооруженные силы РФ ведут наступление, оказывая серьезное давление на подразделения ВСУ под Северском.

"Территория, которая до недавнего времени находилась под контролем украинских сил, в данный момент зачищена от противника", - сказал он.

На месте видны следы недавних боев: поврежденная техника, разбитые укрепления, саперы проводят работы по разминированию освобожденной территории.