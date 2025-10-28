"Предстоит еще много работы": Жамнов о победе над ЦСКА

«

"Любая победа важна в таких матчах. Особенно против ЦСКА. Третий период начал складываться для нас не так, как мы хотели, у некоторых игроков присутствовали нервозность и тряска. Коммерческая пауза возникла вовремя, нам удалось поговорить с ребятами. Нам было важно выиграть после поражения от "Динамо", но последние наши две игры никак не связаны с тем дерби. Игра получилась тяжелой. У нас везде еще много пробелов, предстоит много работы. Почему-то делаем те вещи, которые не должны. Объяснить это я пока не могу. Пытаюсь достучаться до игроков, но не всегда получается", - сказал Жамнов.