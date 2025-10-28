"Предстоит еще много работы": Жамнов о победе над ЦСКА

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости, Андрей Сенченко. У хоккеистов московского "Спартака" имеется еще много недочетов в игре, несмотря на победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявил главный тренер "красно-белых" Алексей Жамнов.
28 октября 2025 • начало в 19:30
Завершен
04:19 • Нэйтан Тодд
16:42 • Михаил Мальцев
59:20 • Адам Ружичка
11:22 • Прохор Полтапов
27:10 • Даниэл Спронг
"Спартак" во вторник обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Все три шайбы "красно-белые" забросили при игре в большинстве. Команда Жамнова одолела армейцев в двух матчах сезона из двух.
«
"Любая победа важна в таких матчах. Особенно против ЦСКА. Третий период начал складываться для нас не так, как мы хотели, у некоторых игроков присутствовали нервозность и тряска. Коммерческая пауза возникла вовремя, нам удалось поговорить с ребятами. Нам было важно выиграть после поражения от "Динамо", но последние наши две игры никак не связаны с тем дерби. Игра получилась тяжелой. У нас везде еще много пробелов, предстоит много работы. Почему-то делаем те вещи, которые не должны. Объяснить это я пока не могу. Пытаюсь достучаться до игроков, но не всегда получается", - сказал Жамнов.
Жамнов не смог назвать сроки восстановления Порядина
24 октября, 00:52