Рейтинг@Mail.ru
"Предстоит еще много работы": Жамнов о победе над ЦСКА - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:04 28.10.2025 (обновлено: 01:10 29.10.2025)
https://ria.ru/20251028/spartak-2051340054.html
"Предстоит еще много работы": Жамнов о победе над ЦСКА
"Предстоит еще много работы": Жамнов о победе над ЦСКА - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Предстоит еще много работы": Жамнов о победе над ЦСКА
У хоккеистов московского "Спартака" имеется еще много недочетов в игре, несмотря на победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-28T23:04:00+03:00
2025-10-29T01:10:00+03:00
хоккей
спорт
алексей жамнов
спартак (москва)
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008777617_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7102755279fdffc842cab9c84773a8f.jpg
/20251024/zhamnov-2050238802.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008777617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24e0d3f4672de377978a9adc2bd7481e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей жамнов, спартак (москва), цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Жамнов, Спартак (Москва), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Предстоит еще много работы": Жамнов о победе над ЦСКА

Тренер ХК "Спартак" Жамнов о победе над ЦСКА: нам предстоит еще много работы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлавный тренер ХК "Спартак" Алексей Жамнов
Главный тренер ХК Спартак Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Главный тренер ХК "Спартак" Алексей Жамнов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости, Андрей Сенченко. У хоккеистов московского "Спартака" имеется еще много недочетов в игре, несмотря на победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявил главный тренер "красно-белых" Алексей Жамнов.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 октября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
3 : 2
ЦСКА
04:19 • Нэйтан Тодд
(Джоуи Кин, Михаил Мальцев)
16:42 • Михаил Мальцев
(Адам Ружичка, Джоуи Кин)
59:20 • Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
11:22 • Прохор Полтапов
(Иван Дроздов, Никита Охотюк)
27:10 • Даниэл Спронг
(Максим Соркин, Николай Коваленко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Спартак" во вторник обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Все три шайбы "красно-белые" забросили при игре в большинстве. Команда Жамнова одолела армейцев в двух матчах сезона из двух.
«
"Любая победа важна в таких матчах. Особенно против ЦСКА. Третий период начал складываться для нас не так, как мы хотели, у некоторых игроков присутствовали нервозность и тряска. Коммерческая пауза возникла вовремя, нам удалось поговорить с ребятами. Нам было важно выиграть после поражения от "Динамо", но последние наши две игры никак не связаны с тем дерби. Игра получилась тяжелой. У нас везде еще много пробелов, предстоит много работы. Почему-то делаем те вещи, которые не должны. Объяснить это я пока не могу. Пытаюсь достучаться до игроков, но не всегда получается", - сказал Жамнов.
Павел Порядин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Жамнов не смог назвать сроки восстановления Порядина
24 октября, 00:52
 
ХоккейСпортАлексей ЖамновХК Спартак (Москва)ЦСКАКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Пенальти
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    2
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала