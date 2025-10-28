https://ria.ru/20251028/sotspredprinimatel-2051272955.html
Минэкономразвития Липецкой области выдало 74 гранта соцпредпринимателям
Министерство экономического развития Липецкой области выдало 74 гранта социальным предпринимателям на общую сумму свыше 34 миллиона рублей с 2021 года, сообщает РИА Новости, 28.10.2025
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министерство экономического развития Липецкой области выдало 74 гранта социальным предпринимателям на общую сумму свыше 34 миллиона рублей с 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
На сегодняшний день в реестре социальных предпринимателей состоит 100 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Для них доступен комплекс мер поддержки. Он включает консультации и наставничество в центре "Мой бизнес", льготные займы по ставке от 8,5% годовых, а также минимальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения.
Сложные и нестандартные вопросы в индивидуальном порядке помогает решать рабочая группа по социальному предпринимательству при координационном совете по МСП.
"Липецкая область стремится поддерживать тех, кто хочет приносить пользу обществу и готов посвятить себя делу, которое позволит нашему региону стать лучше, комфортнее, современнее", – приводит пресс-служба слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.