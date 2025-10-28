Минэкономразвития Липецкой области выдало 74 гранта соцпредпринимателям

На сегодняшний день в реестре социальных предпринимателей состоит 100 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Для них доступен комплекс мер поддержки. Он включает консультации и наставничество в центре "Мой бизнес", льготные займы по ставке от 8,5% годовых, а также минимальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения.