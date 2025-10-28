Рейтинг@Mail.ru
Россия заинтересована в сотрудничестве с США в авиасообщении, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2025
13:56 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/sotrudnichestvo-2051184120.html
Россия заинтересована в сотрудничестве с США в авиасообщении, заявил Лавров
Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.10.2025
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей лавров
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 28 окт-РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы тоже заинтересованы в сотрудничестве с США в авиационной сфере, мы предложили давно, еще во время первых контактов в январе-феврале этого года, предложили возобновить прямое авиасообщение", - сказал министр в ходе пресс-конференции. "Пока из наших разговоров с американскими коллегами ощущаем, что эти не их приоритет", - добавил он.
