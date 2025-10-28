https://ria.ru/20251028/sotrudnichestvo-2051184120.html
Россия заинтересована в сотрудничестве с США в авиасообщении, заявил Лавров
Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:56:00+03:00
