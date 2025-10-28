На Украине сообщили о задержании экс-главы "Укрэнерго"

Издание 21 октября сообщало, что госбюро расследований Украины (ГБР) проводит обыски у Кудрицкого. "Украинская правда" писала, что следственные действия проводятся "по факту злоупотребления служебным положением и завладения средствами государственной компании".

"Государственное бюро расследований предъявило еще одно обвинение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО, и задержало во Львовской области бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".

По информации источника издания, Кудрицкому готовятся предъявить обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. "Следствие считает, что Кудрицкий и Гринкевич могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году", - отметило издание.