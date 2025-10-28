Рейтинг@Mail.ru
28.10.2025
12:23 28.10.2025
На Украине сообщили о задержании экс-главы "Укрэнерго"
На Украине сообщили о задержании экс-главы "Укрэнерго" - РИА Новости, 28.10.2025
На Украине сообщили о задержании экс-главы "Укрэнерго"
Бывший глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий задержан во Львовской области на западе Украины, ему готовятся предъявить... РИА Новости, 28.10.2025
львовская область, украина, укрэнерго, верховная рада украины, в мире
Львовская область, Украина, Укрэнерго, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине сообщили о задержании экс-главы "Укрэнерго"

Экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого задержали во Львовской области

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Бывший глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий задержан во Львовской области на западе Украины, ему готовятся предъявить обвинение в мошенничестве и отмывании денег, сообщило украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Издание 21 октября сообщало, что госбюро расследований Украины (ГБР) проводит обыски у Кудрицкого. "Украинская правда" писала, что следственные действия проводятся "по факту злоупотребления служебным положением и завладения средствами государственной компании".
«
"Государственное бюро расследований предъявило еще одно обвинение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО, и задержало во Львовской области бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
По информации источника издания, Кудрицкому готовятся предъявить обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. "Следствие считает, что Кудрицкий и Гринкевич могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году", - отметило издание.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в сентябре 2024 года сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго". Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.
Львовская область Украина Укрэнерго Верховная Рада Украины В мире
 
 
