Военных, получивших в России статус иноагента, могут уволить со службы - РИА Новости, 28.10.2025
11:54 28.10.2025
Военных, получивших в России статус иноагента, могут уволить со службы
Военных, получивших в России статус иноагента, могут уволить со службы
Военных, получивших в России статус иноагента, могут уволить со службы
Военных, получивших статус иноагента, могут уволить с военной службы, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
россия
общество
вооруженные силы рф
верховный суд рф
россия
россия, общество, вооруженные силы рф, верховный суд рф
Россия, Общество, Вооруженные силы РФ, Верховный суд РФ
Военных, получивших в России статус иноагента, могут уволить со службы

Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Военных, получивших статус иноагента, могут уволить с военной службы, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"Судам следует учитывать, что, если увольнение с военной службы производится... в связи с отказом в допуске к государственной тайне или прекращением указанного допуска, право выбора иного основания для увольнения с военной службы не предоставляется", - сказано в проекте.
Там уточняется, что отказ в допуске к государственной тайны может быть связан с включением военнослужащего в реестр иностранных агентов либо выявлением в результате проверочных мероприятий действий военнослужащего, создающих угрозу безопасности Российской Федерации.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
