https://ria.ru/20251028/sluzhba-2051130351.html
Военных, получивших в России статус иноагента, могут уволить со службы
Военных, получивших в России статус иноагента, могут уволить со службы - РИА Новости, 28.10.2025
Военных, получивших в России статус иноагента, могут уволить со службы
Военных, получивших статус иноагента, могут уволить с военной службы, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:54:00+03:00
2025-10-28T11:54:00+03:00
2025-10-28T11:54:00+03:00
россия
общество
вооруженные силы рф
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598770_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_714e327457a3d843bf8eabbf3817f16a.jpg
https://ria.ru/20251025/inoagent-2050567708.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598770_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5560f5f5249b4b1069dcfe8b52403050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, вооруженные силы рф, верховный суд рф
Россия, Общество, Вооруженные силы РФ, Верховный суд РФ
Военных, получивших в России статус иноагента, могут уволить со службы
Верховный суд России разрешил увольнять иноагентов из армии
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Военных, получивших статус иноагента, могут уволить с военной службы, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"Судам следует учитывать, что, если увольнение с военной службы производится... в связи с отказом в допуске к государственной тайне или прекращением указанного допуска, право выбора иного основания для увольнения с военной службы не предоставляется", - сказано в проекте.
Там уточняется, что отказ в допуске к государственной тайны может быть связан с включением военнослужащего в реестр иностранных агентов либо выявлением в результате проверочных мероприятий действий военнослужащего, создающих угрозу безопасности Российской Федерации.