Военных, получивших в России статус иноагента, могут уволить со службы

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Военных, получивших статус иноагента, могут уволить с военной службы, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

"Судам следует учитывать, что, если увольнение с военной службы производится... в связи с отказом в допуске к государственной тайне или прекращением указанного допуска, право выбора иного основания для увольнения с военной службы не предоставляется", - сказано в проекте.