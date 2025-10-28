Рейтинг@Mail.ru
В Сбербанке ожидают ослабления рубля до 90 рублей за доллар
12:42 28.10.2025
В Сбербанке ожидают ослабления рубля до 90 рублей за доллар
В Сбербанке ожидают ослабления рубля до 90 рублей за доллар
Сбербанк ожидает ослабления рубля до конца этого года, до 90 рублей за доллар, заявил руководитель финансового блока "Сбера" Тарас Скворцов.
экономика, сбербанк россии, сбер
Экономика, Сбербанк России, Сбер
В Сбербанке ожидают ослабления рубля до 90 рублей за доллар

Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сбербанк ожидает ослабления рубля до конца этого года, до 90 рублей за доллар, заявил руководитель финансового блока "Сбера" Тарас Скворцов.
"Что касается курса доллара, мы действительно ожидаем определенного ослабления рубля до конца этого года. Уровень сейчас трудно называть, но в целом в районе 90 рублей", - сказал он.
