В Сбербанке ожидают ослабления рубля до 90 рублей за доллар
В Сбербанке ожидают ослабления рубля до 90 рублей за доллар - РИА Новости, 28.10.2025
В Сбербанке ожидают ослабления рубля до 90 рублей за доллар
Сбербанк ожидает ослабления рубля до конца этого года, до 90 рублей за доллар, заявил руководитель финансового блока "Сбера" Тарас Скворцов. РИА Новости, 28.10.2025
В Сбербанке ожидают ослабления рубля до 90 рублей за доллар
В Сбербанке ожидают ослабления рубля до 90 рублей за доллар до конца этого года