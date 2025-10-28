Рейтинг@Mail.ru
Завершилось расследование против отца детей из Канска, убитых их матерью - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/sk-2051083069.html
Завершилось расследование против отца детей из Канска, убитых их матерью
Завершилось расследование против отца детей из Канска, убитых их матерью - РИА Новости, 28.10.2025
Завершилось расследование против отца детей из Канска, убитых их матерью
Следственные органы завершили расследование уголовного дела против отца троих детей из Канска, которых убила топором их собственная мать, за истязания выжившего РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T06:27:00+03:00
2025-10-28T06:27:00+03:00
происшествия
россия
канск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250922/rassledovanie-2043439974.html
https://ria.ru/20251016/delo-2048643059.html
https://ria.ru/20251010/delo-2047555486.html
россия
канск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, канск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), красноярский краевой суд
Происшествия, Россия, Канск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский краевой суд
Завершилось расследование против отца детей из Канска, убитых их матерью

СК завершил расследование дела против отца детей из Канска, убитых их матерью

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела против отца троих детей из Канска, которых убила топором их собственная мать, за истязания выжившего четвертого ребенка, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Трагедия произошла в апреле 2025 года в красноярском городе Канск. В частном доме на улице Герцена были найдены тела троих детей - четырехлетней девочки, мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери было возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Мать из Канска, убившую топором своих детей, хотят отправить на лечение
22 сентября, 08:05
В краевой прокуратуре сообщали, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, который во время убийства сестры и братьев был в школе и остался жив.
Позже в СК РФ сообщили, что отца убитых троих детей задержали по подозрению в истязании выжившего семилетнего сына. По версии следствия, с лета 2018 до апреля 2025 года подозреваемый систематически его избивал. Также установлено, что у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами.
"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Канска", - говорится в сообщении
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Дагестане многодетную мать подозревают в жестоком обращении с детьми
16 октября, 15:37
Следствие в ходе расследования выяснило, что истязаниям также подвергалась супруга мужчины и еще один сын восьми лет, погибший от рук матери. Мужчина признал вину в совершении преступления и содержится под стражей.
Уточняется, что выживший ребенок в настоящий момент живет в Канском детском доме имени Ю. А. Гагарина, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение уголовного дела против матери. Суд огласил постановление о применение к женщине мер медицинского характера и начал допрос свидетелей. Расследование уголовных дел о халатности должностных лиц органов системы профилактики продолжается.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Самарской области завели дело после сообщений об истязании детей
10 октября, 16:17
 
ПроисшествияРоссияКанскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала