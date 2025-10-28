Завершилось расследование против отца детей из Канска, убитых их матерью

КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела против отца троих детей из Канска, которых убила топором их собственная мать, за истязания выжившего четвертого ребенка, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла в апреле 2025 года в красноярском городе Канск . В частном доме на улице Герцена были найдены тела троих детей - четырехлетней девочки, мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери было возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант.

В краевой прокуратуре сообщали, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, который во время убийства сестры и братьев был в школе и остался жив.

Позже в СК РФ сообщили, что отца убитых троих детей задержали по подозрению в истязании выжившего семилетнего сына. По версии следствия, с лета 2018 до апреля 2025 года подозреваемый систематически его избивал. Также установлено, что у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Канска", - говорится в сообщении

Следствие в ходе расследования выяснило, что истязаниям также подвергалась супруга мужчины и еще один сын восьми лет, погибший от рук матери. Мужчина признал вину в совершении преступления и содержится под стражей.

Уточняется, что выживший ребенок в настоящий момент живет в Канском детском доме имени Ю. А. Гагарина, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую и психологическую помощь.