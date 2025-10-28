"Поэкономьте бумагу". Симоньян отреагировала на повестку в киевский суд

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала получение повестки в киевский суд, посоветовав отправителям "поэкономить бумагу".

Симоньян также опубликовала официальную повестку из Шевченковского районного суда Киева с подписью судьи Т. В. Осецкого.