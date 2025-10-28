Рейтинг@Mail.ru
"Поэкономьте бумагу". Симоньян отреагировала на повестку в киевский суд
18:34 28.10.2025 (обновлено: 18:58 28.10.2025)
"Поэкономьте бумагу". Симоньян отреагировала на повестку в киевский суд
"Поэкономьте бумагу". Симоньян отреагировала на повестку в киевский суд
киев, украина, маргарита симоньян
Киев, Украина, Маргарита Симоньян
"Поэкономьте бумагу". Симоньян отреагировала на повестку в киевский суд

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала получение повестки в киевский суд, посоветовав отправителям "поэкономить бумагу".
Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30 октября. Не возьмем мы Киев к 30 октября, хлопцi, ну никак, к сожалению. А как возьмем — так сразу явлюсь, без всяких повесток. Поэкономьте бумагу пока", — написала она в своем Telegram-канале.
Симоньян также опубликовала официальную повестку из Шевченковского районного суда Киева с подписью судьи Т. В. Осецкого.
По информации, указанной в повестке, медиаменеджера вызывают в качестве обвиняемой по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: по статье 110-й (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 436-й (пропаганда войны) и 442-й (геноцид).
Москалькова вручила Симоньян награду за защиту прав человека
КиевУкраинаМаргарита Симоньян
 
 
