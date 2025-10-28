Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал Трампа единственной надеждой на мир
22:10 28.10.2025
Сийярто назвал Трампа единственной надеждой на мир
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный" заявил, что президент США... РИА Новости, 28.10.2025
Сийярто назвал Трампа единственной надеждой на мир

Сийярто назвал Трампа единственной надеждой на мир между Россией и Украиной

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный" заявил, что президент США Дональд Трамп является единственной надеждой на заключение мира между Россией и Украиной.
"Я считаю, что президент Трамп - единственная надежда на мир", - сказал Сийярто, комментируя перспективы переговоров между Россией и США.
По его словам, западноевропейские лидеры сознательно саботируют мирные инициативы Трампа по урегулированию украинского конфликта и возложил на них ответственность за срыв предыдущих мирных усилий.
"Если бы европейские лидеры не подрывали его усилия в прошлом, он мог бы уже добиться успеха", - сказал Сийярто.
Он назвал "самоубийственной" политику Евросоюза, выступающего за продолжение войны.
