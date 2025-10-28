Сийярто назвал Трампа единственной надеждой на мир

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный" заявил, что президент США Дональд Трамп является единственной надеждой на заключение мира между Россией и Украиной.

По его словам, западноевропейские лидеры сознательно саботируют мирные инициативы Трампа по урегулированию украинского конфликта и возложил на них ответственность за срыв предыдущих мирных усилий.

"Если бы европейские лидеры не подрывали его усилия в прошлом, он мог бы уже добиться успеха", - сказал Сийярто.