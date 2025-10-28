Сийярто назвал соглашение США и России ключевым условием мира в Европе

МИНСК, 28 окт — РИА Новости. Возможное всеобъемлющее соглашение между США и Россией станет ключевым условием мира в Европе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".
"Ключевым условием мира Петер Сийярто назвал "всеобъемлющее соглашение между США и Россией", — указано в материале.
Венгерский министр также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп проявит достаточно силы духа, чтобы, несмотря на подрывные усилия европейцев, достичь заключения соглашения с Россией.
Диалог лидеров
На прошлой неделе глава Белого дома объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они ранее договорились во время телефонного разговора. Он сказал, что собирается провести ее в будущем.
При этом в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.
