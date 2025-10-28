Сийярто назвал соглашение США и России ключевым условием мира в Европе

Венгерский министр также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп проявит достаточно силы духа, чтобы, несмотря на подрывные усилия европейцев, достичь заключения соглашения с Россией.

При этом в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.