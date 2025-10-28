Рейтинг@Mail.ru
Швеция может не успеть поставить Украине истребители, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2025
19:10 28.10.2025
Швеция может не успеть поставить Украине истребители, сообщили СМИ
Швеция может не успеть поставить Украине истребители, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2025
Швеция может не успеть поставить Украине истребители, сообщили СМИ
Швеция, вероятно, не сможет в срок поставить Украине 100-150 истребителей Gripen E из-за проблем с производством двигателей в США, сообщила украинский портал... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T19:10:00+03:00
2025-10-28T19:10:00+03:00
в мире
швеция
украина
ульф кристерссон
владимир зеленский
нато
швеция
украина
в мире, швеция, украина, ульф кристерссон, владимир зеленский, нато
В мире, Швеция, Украина, Ульф Кристерссон, Владимир Зеленский, НАТО
Швеция может не успеть поставить Украине истребители, сообщили СМИ

Швеция может не успеть поставить Украине более ста истребителей Gripen E

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Швеция, вероятно, не сможет в срок поставить Украине 100-150 истребителей Gripen E из-за проблем с производством двигателей в США, сообщила украинский портал Defense Express.
По данным портала, важным фактором в поставке Gripen E Украине является двигатель F414 от американского производителя General Electric Aerospace, репутация которого "была подпорчена". Такой двигатель установлен на многих самолетах, однако производство истребителей серьёзно отстает от графика из-за многолетних задержек с поставками двигателей.
Истребитель Mirage - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Рогов прокомментировал передачу Украине истребителей Mirage
25 октября, 09:28
"Аналогичная ситуация может возникнуть и с потенциальным контрактом на Gripen E для Украины. Учитывая размер заказа, потребуется увеличить производство, а значит, и спрос на комплектующие, что может вызвать дополнительные задержки", - говорится в публикации.
Отмечается, что Gripen E сильно зависит от импортных компонентов из нескольких стран, и в настоящее время у Швеции нет альтернативы для двигателя F414. Таким образом, двигатель был и остается одной из самых важных частей самолета, которая может серьезно замедлить поставку, следует из сообщения Defense Express.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский 22 октября подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года. Днем позже в посольстве России в Стокгольме прокомментировали планы королевства поставить Украине многоцелевые истребители Gripen E, заявив РИА Новости о том, что Швеции не привыкать к "нечистоплотным" сделкам, достаточно вспомнить поставки стратегической продукции из формально нейтральной Швеции в фашистскую Германию. В посольстве добавили, что Швеция неизменно выступает в авангарде сторонников накачивания киевского режима вооружениями и наращивания антироссийских санкций.
Jas Gripen E компании Saab - последняя модификация истребителя, принятого Швецией на вооружение в 1996 году. Первый полет прототипа этой модификации состоялся в 2019 году. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Бельгия больше года не передает Украине истребители F-16, заявили в Раде
17 сентября, 10:03
 
В мире, Швеция, Украина, Ульф Кристерссон, Владимир Зеленский, НАТО
 
 
