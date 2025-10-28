Швеция может не успеть поставить Украине истребители, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Швеция, вероятно, не сможет в срок поставить Украине 100-150 истребителей Gripen E из-за проблем с производством двигателей в США, сообщила украинский портал Defense Express.

По данным портала, важным фактором в поставке Gripen E Украине является двигатель F414 от американского производителя General Electric Aerospace, репутация которого "была подпорчена". Такой двигатель установлен на многих самолетах, однако производство истребителей серьёзно отстает от графика из-за многолетних задержек с поставками двигателей.

"Аналогичная ситуация может возникнуть и с потенциальным контрактом на Gripen E для Украины. Учитывая размер заказа, потребуется увеличить производство, а значит, и спрос на комплектующие, что может вызвать дополнительные задержки", - говорится в публикации.

Отмечается, что Gripen E сильно зависит от импортных компонентов из нескольких стран, и в настоящее время у Швеции нет альтернативы для двигателя F414. Таким образом, двигатель был и остается одной из самых важных частей самолета, которая может серьезно замедлить поставку, следует из сообщения Defense Express.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон Владимир Зеленский 22 октября подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года. Днем позже в посольстве России Стокгольме прокомментировали планы королевства поставить Украине многоцелевые истребители Gripen E, заявив РИА Новости о том, что Швеции не привыкать к "нечистоплотным" сделкам, достаточно вспомнить поставки стратегической продукции из формально нейтральной Швеции в фашистскую Германию . В посольстве добавили, что Швеция неизменно выступает в авангарде сторонников накачивания киевского режима вооружениями и наращивания антироссийских санкций.

Jas Gripen E компании Saab - последняя модификация истребителя, принятого Швецией на вооружение в 1996 году. Первый полет прототипа этой модификации состоялся в 2019 году. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.