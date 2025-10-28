Слюсарь назвал ситуацию с табличками в школе Азова дискриминацией

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Ситуация, которая произошла в одной из школ города Азова в Ростовской области, где в столовой на столах были установлены таблички "Малоимущие" и "СВО", является очевидной и грубейшей дискриминацией, заявил глава региона Юрий Слюсарь.

"По ситуации, которая произошла в одной из школ Азова . В столовой на столах были установлены таблички: "Малоимущие" и "СВО". Подобные действия — очевидная и грубейшая дискриминация", - говорится в Telegram-канале главы региона.

© Фото : соцсети Табличка "СВО" в школьной столовой в Азове © Фото : соцсети Табличка "СВО" в школьной столовой в Азове

По его словам, сложно представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. А подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя, подчеркнул Слюсарь

Ранее во вторник в ряде СМИ и соцсетях появились сообщения, что в столовых нескольких школ в городе Азов в Ростовской области на столах стоят таблички, разделяющие детей на категории. В частности, есть таблички "Малоимущие" и "СВО" для детей участников спецоперации. Как сообщил глава региона, виновные в этой ситуации понесут наказание.

"Директору школы объявлен выговор. Дополнительно поручил разобраться с подрядчиком на предмет его адекватности и возможности работать с ним в дальнейшем. Своему заместителю Андрею Фатееву поручил взять на особый контроль организацию питания детей в школах области с привлечением родительского сообщества", - говорится в сообщении.

Слюсарь указал на недопустимость разделения детей по социальному, имущественному или любому другому признаку. Каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение, и все дети должны получать вкусное и здоровое питание, без категорий, подчеркнул глава региона.