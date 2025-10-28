Рейтинг@Mail.ru
Слюсарь назвал ситуацию с табличками в школе Азова дискриминацией - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 28.10.2025 (обновлено: 20:29 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/shkola-2051294731.html
Слюсарь назвал ситуацию с табличками в школе Азова дискриминацией
Слюсарь назвал ситуацию с табличками в школе Азова дискриминацией - РИА Новости, 28.10.2025
Слюсарь назвал ситуацию с табличками в школе Азова дискриминацией
Ситуация, которая произошла в одной из школ города Азова в Ростовской области, где в столовой на столах были установлены таблички "Малоимущие" и "СВО", является РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:32:00+03:00
2025-10-28T20:29:00+03:00
азов
ростовская область
юрий слюсарь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051318561_0:748:946:1280_1920x0_80_0_0_d8c2714df9b3fe3e9dbc8bb134f30929.jpg
https://ria.ru/20251028/gosduma-2051066471.html
https://sn.ria.ru/20251024/osvobozhdenie-2050144740.html
азов
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051318561_0:570:946:1280_1920x0_80_0_0_bf9ea71fe39f49003f060b295eeef4d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азов, ростовская область, юрий слюсарь , общество
Азов, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Общество
Слюсарь назвал ситуацию с табличками в школе Азова дискриминацией

Губернатор Ростовской области Слюсарь осудил дискриминацию в школе Азова

© Фото : соцсетиТабличка "Малоимущие" в школьной столовой в Азове
Табличка Малоимущие в школьной столовой в Азове - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Ситуация, которая произошла в одной из школ города Азова в Ростовской области, где в столовой на столах были установлены таблички "Малоимущие" и "СВО", является очевидной и грубейшей дискриминацией, заявил глава региона Юрий Слюсарь.
"По ситуации, которая произошла в одной из школ Азова. В столовой на столах были установлены таблички: "Малоимущие" и "СВО". Подобные действия — очевидная и грубейшая дискриминация", - говорится в Telegram-канале главы региона.
© Фото : соцсетиТабличка "СВО" в школьной столовой в Азове
Табличка СВО в школьной столовой в Азове - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : соцсети
Табличка "СВО" в школьной столовой в Азове
По его словам, сложно представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. А подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя, подчеркнул Слюсарь.
Ранее во вторник в ряде СМИ и соцсетях появились сообщения, что в столовых нескольких школ в городе Азов в Ростовской области на столах стоят таблички, разделяющие детей на категории. В частности, есть таблички "Малоимущие" и "СВО" для детей участников спецоперации. Как сообщил глава региона, виновные в этой ситуации понесут наказание.
Блюда на шведском столе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Госдуме предложили ввести в школах шведский стол
Вчера, 01:09
"Директору школы объявлен выговор. Дополнительно поручил разобраться с подрядчиком на предмет его адекватности и возможности работать с ним в дальнейшем. Своему заместителю Андрею Фатееву поручил взять на особый контроль организацию питания детей в школах области с привлечением родительского сообщества", - говорится в сообщении.
Слюсарь указал на недопустимость разделения детей по социальному, имущественному или любому другому признаку. Каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение, и все дети должны получать вкусное и здоровое питание, без категорий, подчеркнул глава региона.
В свою очередь прокуратура Ростовской области начала проверку информации о размещении таких табличек в столовой в одной из школ Азова. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.
Мероприятие в МБОУ СОШ №91 с использованием модуля комплексной мобильной экспозиции Освобождение. 1943-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Активисты "Движения первых" рассказали школьникам о войне с нацизмом
24 октября, 09:00
 
АзовРостовская областьЮрий СлюсарьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала