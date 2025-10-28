Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Эстонии выступил с инициативой создать "военный Шенген"
10:55 28.10.2025
Глава Минобороны Эстонии выступил с инициативой создать "военный Шенген"
Глава Минобороны Эстонии выступил с инициативой создать "военный Шенген"
Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур, комментируя идею о создании европейской армии, предложил ввести в ЕС "военный Шенген", который бы позволил быстро... РИА Новости, 28.10.2025
в мире, эстония, испания, италия, ханно певкур, антонио таяни, владимир зеленский, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
Глава Минобороны Эстонии выступил с инициативой создать "военный Шенген"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур, комментируя идею о создании европейской армии, предложил ввести в ЕС "военный Шенген", который бы позволил быстро доставлять грузы из одной страны в другую без оформления каких-либо документом.
"Планирование обороны и военное планирование входят в сферу ответственности НАТО. ЕС может ускорить снятие ограничений. Нам нужна военная шенгенская зона, которая позволит нам быстро передвигаться, если нам понадобится что-то доставить из Испании в Эстонию без оформления каких-либо документов", - заявил Певкур в интервью испанскому изданию Pais.
Также, по его мнению, ЕС может коллективно решить, оказывать ли помощь государствам-членам посредством совместного финансирования и закупок, как это было сделано во время миграционного кризиса.
Различные мнения о возможности создания единой европейской армии звучат на Западе регулярно. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что ЕС должен сформировать собственную армию для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель называл несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале прокомментировал дискуссию о возможности создания Евросоюзом собственной армии, отметив, что такие планы нужно внимательно отслеживать и делать выводы.
Австрия ежедневно нарушает нейтралитет, заявила Кнайсль
