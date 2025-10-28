Глава Минобороны Эстонии выступил с инициативой создать "военный Шенген"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур, комментируя идею о создании европейской армии, предложил ввести в ЕС "военный Шенген", который бы позволил быстро доставлять грузы из одной страны в другую без оформления каких-либо документом.

Также, по его мнению, ЕС может коллективно решить, оказывать ли помощь государствам-членам посредством совместного финансирования и закупок, как это было сделано во время миграционного кризиса.