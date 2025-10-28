Саркози пользуется большими привилегиями в тюрьме, пишут СМИ

ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози, заключенный в парижскую тюрьму Санте, пользуется большими привилегиями, чем другие, в частности, за счет большего числа свиданий в неделю, сообщает во вторник радиостанция Экс-президент Франции Николя Саркози, заключенный в парижскую тюрьму Санте, пользуется большими привилегиями, чем другие, в частности, за счет большего числа свиданий в неделю, сообщает во вторник радиостанция RTL

"Его заключение в тюрьму является первым случаем в истории Республики. И бывший президент Республики пользуется особым обращением. По информации RTL, Николя Саркози , будучи заключенным тюрьмы Санте, имеет право на наибольшее количество свиданий: он может видеться со своей семьей до четырех раз в неделю", - передает радио.

Заключенные по закону имеет право по меньшей мере на три свидания в неделю. При этом, как сообщает радио со ссылкой на тюремный источник, ни у кого из них, кроме Саркози, нет более трех свиданий в неделю.

Кроме того, сами свидания проходят дольше положенных 45 минут и могут достигать часа.

По информации радиостанции, Саркози изолирован от других заключенных и заказывает еду из списка, который ему предоставляет администрация тюрьмы, а его жена Карла Бруни с первых дней приносила ему сэндвичи.

"Но больше, чем о сытости, он беспокоится о своей безопасности... Из пятнадцати камер изолятора четыре отведены бывшему президенту: его камера, соседняя камера для полицейских, отвечающих за его безопасность, а также две пустые камеры по обе стороны, чтобы у него действительно не было соседей", - говорится в материале радиостанции.

Ранее адвокат Саркози заявил, что экс-президент не будет пользоваться привилегированным положением в тюрьме.

Радиостанция Europe 1 сообщила во вторник, что Саркози пришлось отменить свидания с семьей и адвокатом из-за неожиданного визита депутатов, которые подозревают его в привилегированном содержании.

На прошлой неделе Саркози поместили в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских из спецподразделения, которые будут обеспечивать его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение приняли из-за угроз для Саркози. Их характер министр не уточнил.