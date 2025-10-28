Рейтинг@Mail.ru
Блогер Самойлова рассказала подробности о разводе с Джиганом
28.10.2025
Блогер Самойлова рассказала подробности о разводе с Джиганом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган
Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова, говоря о причине развода с Джиганом (Денисом Устименко), заявила, что она 17 лет ждала, когда супруг наконец повзрослеет, но этого так и не случилось.
"Джигану нужно повзрослеть. Это не произойдет за пару месяцев, нужно пару лет. Я 17 лет ждала. Мое терпение закончилось", — сказала она.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в суде прошла беседа по иску, Самойлова лично явилась в суд на заседание, а Джиган — нет.
Блогер ранее подала на развод с музыкантом, иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей" зарегистрировали 6 октября. У пары четверо детей.
