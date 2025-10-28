Летчик-испытатель оценил полет на самолете МС-21

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Летчик-испытатель и командир экипажа Андрей Воропаев, выполнявший во вторник полет на российском импортозамещенном самолете МС-21, назвал его красавцем.
Ранее во вторник Минпромторг РФ сообщил, что образец импортозамещенного МС-21, на борту которого тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14, успешно совершил испытательный полет и приземлился в аэропорту Иркутского авиационного завода компании "Яковлев". Полет был выполнен экипажем в составе летчиков-испытателей Воропаева и Олега Мутовина, а также ведущих инженеров по летным испытаниям – бортовых операторов Антона Кузнецова и Григория Кудряшова. Самолет находился в воздухе 50 минут, достигая высоты до 3 500 метров. Воропаев заявил, что полетное задание выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно.
"Самолет прекрасен. Ну посмотрите, красавец. Даже несмотря на то, что не все у него покрашено в цвета, в белое, в синее и так далее, самолет сам по себе просто красив. А как наши великие конструкторы говорили, что красивый самолет красиво летает", - сказал Воропаев на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).
Воропаев - командир воздушного судна, заслуженный летчик-испытатель России, летчик-испытатель ПАО "Яковлев".
