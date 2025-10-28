https://ria.ru/20251028/samojlova-2051193985.html
Самойлова пришла в суд на беседу по иску о разводе с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова пришла в суд на беседу по иску о разводе с супругом Джиганом (Денисом Устименко), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2025
Приезд Оксаны Самойловой в суд, где пройдет беседа по иску о ее разводе с Джиганом
Оксана Самойлова пришла в суд, где пройдет беседа по иску о ее разводе с Джиганом, передает корреспондент РИА Новости. На стадии беседы обычно решаются формальные вопросы, рассмотрение иска по существу назначается после.
