Самойлова пришла в суд на беседу по иску о разводе с Джиганом
Шоубиз
 
14:17 28.10.2025 (обновлено: 14:20 28.10.2025)
Самойлова пришла в суд на беседу по иску о разводе с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова пришла в суд на беседу по иску о разводе с супругом Джиганом (Денисом Устименко), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2025
шоубиз
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)
Шоубиз, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова пришла в суд на беседу по иску о разводе с супругом Джиганом (Денисом Устименко), передает корреспондент РИА Новости.
Блогер явилась в суд столицы к началу заседания, ее интересы представляют два защитника.
На стадии беседы обычно решаются формальные вопросы, рассмотрение иска по существу назначается уже после беседы.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей" был зарегистрирован 6 октября.
У пары четверо детей.
Споров при разводе Дмитрия и Полины Дибровых не было, сообщила адвокат
25 сентября, 15:25
Споров при разводе Дмитрия и Полины Дибровых не было, сообщила адвокат
25 сентября, 15:25
 
ШоубизОксана СамойловаДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
 
 
