Самойлова пришла в суд на беседу по иску о разводе с Джиганом

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова пришла в суд на беседу по иску о разводе с супругом Джиганом (Денисом Устименко), передает корреспондент РИА Новости.

Блогер явилась в суд столицы к началу заседания, ее интересы представляют два защитника.

На стадии беседы обычно решаются формальные вопросы, рассмотрение иска по существу назначается уже после беседы.

Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом , иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей" был зарегистрирован 6 октября.