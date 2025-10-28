Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий предположил, когда могут быть определены сроки саммита России и США - РИА Новости, 28.10.2025
18:17 28.10.2025
Слуцкий предположил, когда могут быть определены сроки саммита России и США
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что сроки саммита РФ и США могут быть определены в ближайшее время. РИА Новости, 28.10.2025
россия
сша
будапешт
леонид слуцкий (политик)
дональд трамп
владимир путин
госдума рф
встреча путина и трампа в будапеште
россия, сша, будапешт, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, владимир путин, госдума рф, встреча путина и трампа в будапеште, венгрия
Россия, США, Будапешт, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума РФ, Встреча Путина и Трампа в Будапеште, Венгрия
Слуцкий предположил, когда могут быть определены сроки саммита России и США

Слуцкий: сроки саммита России и США могут быть определены в ближайшее время

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что сроки саммита РФ и США могут быть определены в ближайшее время.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидаризировался, сообщил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Давайте говорить, что саммит не отменен, а перенесен, американская сторона к нему по сумме факторов не готова, поэтому саммит перенесен. И в ближайшее время, надеюсь, будут определены новые его сроки", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что сложно сказать, когда удастся "сесть за стол переговоров".
"Давайте говорить о том, что рассчитываем на то, что это произойдет в обозримом будущем. Возможно, через несколько недель или чуть позже, откладывать не стоит... Наверное, они пройдут, как намечалось, в Будапеште", - добавил депутат.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Сийярто заявил, что саммит России и США точно пройдет в Будапеште
Россия США Будапешт Леонид Слуцкий (политик) Дональд Трамп Владимир Путин Госдума РФ Встреча Путина и Трампа в Будапеште Венгрия
 
 
