Слуцкий предположил, когда могут быть определены сроки саммита России и США

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что сроки саммита РФ и США могут быть определены в ближайшее время.

"Давайте говорить о том, что рассчитываем на то, что это произойдет в обозримом будущем. Возможно, через несколько недель или чуть позже, откладывать не стоит... Наверное, они пройдут, как намечалось, в Будапеште", - добавил депутат.