Слуцкий предположил, когда могут быть определены сроки саммита России и США
Слуцкий предположил, когда могут быть определены сроки саммита России и США - РИА Новости, 28.10.2025
Слуцкий предположил, когда могут быть определены сроки саммита России и США
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что сроки саммита РФ и США могут быть определены в ближайшее время. РИА Новости, 28.10.2025
Россия, США, Будапешт, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума РФ, Встреча Путина и Трампа в Будапеште, Венгрия
Слуцкий предположил, когда могут быть определены сроки саммита России и США
Слуцкий: сроки саммита России и США могут быть определены в ближайшее время
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что сроки саммита РФ и США могут быть определены в ближайшее время.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным
в Будапеште
. Президент РФ
, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии
пока нет смысла, Путин с ним солидаризировался, сообщил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Давайте говорить, что саммит не отменен, а перенесен, американская сторона к нему по сумме факторов не готова, поэтому саммит перенесен. И в ближайшее время, надеюсь, будут определены новые его сроки", - сказал Слуцкий
в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что сложно сказать, когда удастся "сесть за стол переговоров".
"Давайте говорить о том, что рассчитываем на то, что это произойдет в обозримом будущем. Возможно, через несколько недель или чуть позже, откладывать не стоит... Наверное, они пройдут, как намечалось, в Будапеште", - добавил депутат.