Сийярто надеется, что саммит России и США в Будапеште состоится - РИА Новости, 28.10.2025
13:29 28.10.2025
Сийярто надеется, что саммит России и США в Будапеште состоится
в мире
россия
сша
венгрия
петер сийярто
встреча путина и трампа в будапеште
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, сша, венгрия, петер сийярто, встреча путина и трампа в будапеште, владимир путин, дональд трамп, будапешт
В мире, Россия, США, Венгрия, Петер Сийярто, Встреча Путина и Трампа в Будапеште, Владимир Путин, Дональд Трамп, Будапешт
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Петер Сийярто. Архивное фото
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Венгрия надеется, что саммит РФ и США в Будапеште состоится, вопрос в сроках подготовки, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы с большой надеждой ожидали, когда президент (США) Трамп и президент (РФ) Путин поговорили по телефону и объявили о возможности проведения мирного саммита. Мы рады принять его. Мы понимаем, что ни одна из сторон не отказалась от этого плана. Вопрос в сроках и вопрос в содержании. Поэтому мы надеемся, что подготовка продвинется вперед и саммит в итоге состоится", - сказал Сийярто журналистам на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Глава венгерского МИД выразил уверенность, что "для установления мира в регионе американцы и русские должны договориться, а для этого им необходимо вести переговоры".
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ушаков ответил на вопрос о сроках согласования встречи Путина и Трампа
27 октября, 18:56
 
В миреРоссияСШАВенгрияПетер СийяртоВстреча Путина и Трампа в БудапештеВладимир ПутинДональд ТрампБудапешт
 
 
