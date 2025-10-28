Сийярто надеется, что саммит России и США в Будапеште состоится

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Венгрия надеется, что саммит РФ и США в Будапеште состоится, вопрос в сроках подготовки, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД выразил уверенность, что "для установления мира в регионе американцы и русские должны договориться, а для этого им необходимо вести переговоры".