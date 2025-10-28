На Сахалине нарушено электроснабжение

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В нескольких районах Сахалина отключился свет, идут работы по восстановлению электричесвта, сообщается в Telegram-канале правительства области.
"Сегодня в результате работы системой защит произошло разделение Сахалинской энергосистемы с разделением на южную и северную части, с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до нагрузки собственных нужд. Сахалинская ГРЭС-2 работает на северный изолированный район. Причины выясняются. Без света остались 9-й, 12-й, 13-й микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков", — говорится в публикации.
Позже власти заявили о частичном восстановлении электроснабжения.
Областное правительство и, в частности, губернатор Валерий Лимаренко контролируют процессы по разрешению ситуации.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в свою очередь отметил, что также держит ситуацию на личном контроле.
"К настоящему времени установлено, что объекты генерации работают исправно. Ведется осмотр объектов электросетевого хозяйства", — написал глава региона в Telegram-канале.