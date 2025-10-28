Рейтинг@Mail.ru
Историк сравнил гибель линкора "Новороссийск" с подрывом "Северных потоков"
00:48 28.10.2025
Историк сравнил гибель линкора "Новороссийск" с подрывом "Северных потоков"
Историк сравнил гибель линкора "Новороссийск" с подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 28.10.2025
Историк сравнил гибель линкора "Новороссийск" с подрывом "Северных потоков"
Западные спецслужбы могли подорвать линкор "Новороссийск" в прошлом веке так же, как "Северные потоки", заявил РИА Новости научный директор Российского... РИА Новости, 28.10.2025
Историк сравнил гибель линкора "Новороссийск" с подрывом "Северных потоков"

Мягков: западные спецслужбы могли подорвать линкор "Новороссийск" в 1955 году

© Public domainЛинкор "Новороссийск" в Севастополе
Линкор Новороссийск в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Public domain
Линкор "Новороссийск" в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Западные спецслужбы могли подорвать линкор "Новороссийск" в прошлом веке так же, как "Северные потоки", заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"На мой взгляд, здесь видна рука западных спецслужб - уничтожение линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте. Очень много на это указывает. Во-первых, этот линкор был передан нам по репарациям. То есть раньше это был итальянский линкор, естественно, это был удар по самолюбию итальянцев… Возможно, западные спецслужбы, включая британские… и итальянские, совершили террористический акт, как, например, сегодня с "Северными потоками", - отметил Мягков.
Линкор "Новороссийск" был передан СССР по репарациям после Второй мировой войны, ранее он входил в состав Королевских военно-морских сил Италии и принимал активное участие в боевых действиях. После передачи СССР он вошел в состав Черноморского флота ВМФ Советского союза и был переименован в "Новороссийск", в 1955 году затонул из-за взрыва. Историки до сих пор спорят о причинах трагедии и возможных версиях.
Польский суд освободил украинца Журавлева. Кадры из зала - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Польский суд освободил подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
