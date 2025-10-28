Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 57 украинских дронов над семью регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 28.10.2025
ПВО уничтожила 57 украинских дронов над семью регионами
ПВО уничтожила 57 украинских дронов над семью регионами
Средства ПВО уничтожили 57 беспилотных летательных аппарата ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны РФ.
ПВО уничтожила 57 украинских дронов над семью регионами

Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 57 беспилотных летательных аппарата ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого октября с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 35 – над территорией Брянской области, девять – над территорией Ростовской области, по четыре БПЛА – над территориями Калужской и Тульской областей, четыре БПЛА уничтожены над Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву, один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
