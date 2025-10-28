https://ria.ru/20251028/rossija-2051341410.html
ПВО уничтожила 57 украинских дронов над семью регионами
Средства ПВО уничтожили 57 беспилотных летательных аппарата ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:20:00+03:00
2025-10-28T23:20:00+03:00
2025-10-28T23:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
ростовская область
вооруженные силы украины
ПВО уничтожила 57 украинских дронов над семью регионами
Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над семью регионами России