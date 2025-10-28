РСТ: всплеска спроса на поездки из России в Мьянму ждать не стоит

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Всплеска спроса на поездки из РФ в Мьянму из-за отмены виз ожидать не стоит, для популяризации направления потребуется расширение полетной программы и рекламная кампания, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора ITM group.