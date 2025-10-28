Рейтинг@Mail.ru
РСТ: всплеска спроса на поездки из России в Мьянму ждать не стоит - РИА Новости, 28.10.2025
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:08 28.10.2025
РСТ: всплеска спроса на поездки из России в Мьянму ждать не стоит
Всплеска спроса на поездки из РФ в Мьянму из-за отмены виз ожидать не стоит, для популяризации направления потребуется расширение полетной программы и рекламная РИА Новости, 28.10.2025
РСТ: всплеска спроса на поездки из России в Мьянму ждать не стоит

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Всплеска спроса на поездки из РФ в Мьянму из-за отмены виз ожидать не стоит, для популяризации направления потребуется расширение полетной программы и рекламная кампания, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора ITM group.
Россия и Мьянма во вторник подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран.
Башня Kingdom Tower в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Арабский турбизнес сделал ставку на Россию в ожидании отмены виз
22 октября, 10:38
"Мы не ожидаем всплеска спроса на Мьянму из-за отмены виз, как не ожидали его после запуска регулярных рейсов в Мьянму из Новосибирска, так как даже из столичного региона спрос на направление эпизодический. Наверняка ситуацию сможет изменить открытие прямых рейсов из Москвы, что сделает путешествие более комфортным, но даже в этом случае для позитивной динамики на направлении потребуется масштабная позитивная рекламная кампания", - прокомментировали новость в ITM group.
При этом там подчеркнули, что Мьянма - страна с богатой культурой и архитектурой и интересное направления для путешествия. "Наших клиентов особенно интересуют такие всемирно известные достопримечательности страны, как: величественная золотая пагода Шведагон, древняя столица Баган с тысячами ступ, Мандалай – последний оплот бирманских королей, горное озеро Инле и священная карстовая пещера Пиндайя. Особенной популярностью пользуются полеты на воздушном шаре над Баганом", - добавили в компании.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин прокомментировал решение Китая об отмене виз
2 октября, 21:11
 
ТуризмМьянмаРоссияНовосибирскРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
