Россия приветствует снятие санкций США с "Белавиа", заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2025
14:25 28.10.2025
Россия приветствует снятие санкций США с "Белавиа", заявил Лавров
Россия приветствует снятие санкций США с "Белавиа", заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2025
Россия приветствует снятие санкций США с "Белавиа", заявил Лавров
РФ приветствует снятие санкций США с "Белавиа", хотя оно и было ограниченным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам пленарного... РИА Новости, 28.10.2025
в мире, россия, сша, минск, сергей лавров, белавиа
В мире, Россия, США, Минск, Сергей Лавров, Белавиа
Россия приветствует снятие санкций США с "Белавиа", заявил Лавров

Лавров: Россия приветствует снятие санкций США с "Белавиа"

Сергей Лавров. Архивное фото
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. РФ приветствует снятие санкций США с "Белавиа", хотя оно и было ограниченным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
"Мы всегда радуемся, когда незаконные действия пересматривают, и особенно когда их устраняют, чтобы они не мешали развитию естественного взаимовыгодного сотрудничества. Но вы почитайте повнимательней: снятие санкций с "Белавиа" - это лукавая история. Это очень ограниченное исключение из сохраняющегося режима санкций: и по дальности полетов, и по запчастям все остается в зависимости от американской стороны", - отметил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался об испытаниях "Буревестника" и санкциях против России
27 октября, 09:40
Лавров уточнил, что хотя в этой новости больше внешнего эффекта, Россия его все равно приветствует.
"Это движение в правильном направлении, но за этим все равно скрывается сохранение зависимости "Белавия", ее авиационного парка от США", - заявил глава российского МИД.
Ранее в сентябре американский минфин выпустил генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима.
Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб на прошлой неделе заявил, что Минск надеется на скорую реализацию на практике решения о снятии США санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа", рассчитывает на восстановление расчетов и на возобновление обслуживания своих самолетов. По его словам, белорусская сторона направила запросы о разъяснении нюансов банковского и технического обслуживания "Белавиа", ждет от контрагентов ответов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался о дополнительных санкциях против России
27 октября, 09:38
 
