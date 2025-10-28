Россия приветствует снятие санкций США с "Белавиа", заявил Лавров

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. РФ приветствует снятие санкций США с "Белавиа", хотя оно и было ограниченным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Мы всегда радуемся, когда незаконные действия пересматривают, и особенно когда их устраняют, чтобы они не мешали развитию естественного взаимовыгодного сотрудничества. Но вы почитайте повнимательней: снятие санкций с " Белавиа " - это лукавая история. Это очень ограниченное исключение из сохраняющегося режима санкций: и по дальности полетов, и по запчастям все остается в зависимости от американской стороны", - отметил он.

Лавров уточнил, что хотя в этой новости больше внешнего эффекта, Россия его все равно приветствует.

"Это движение в правильном направлении, но за этим все равно скрывается сохранение зависимости "Белавия", ее авиационного парка от США", - заявил глава российского МИД.

Ранее в сентябре американский минфин выпустил генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима.