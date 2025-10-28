Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о торговых отношениях с Индией и Китаем - РИА Новости, 28.10.2025
13:09 28.10.2025
Песков рассказал о торговых отношениях с Индией и Китаем
Песков рассказал о торговых отношениях с Индией и Китаем
Россия имеет торговые отношения со многими странами, в том числе и с Индией и Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
россия, индия, китай, дмитрий песков, мария захарова, роснефть, лукойл
Россия, Индия, Китай, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Роснефть, ЛУКОЙЛ
Песков рассказал о торговых отношениях с Индией и Китаем

Песков рассказал о торговых отношениях России с Индией и Китаем

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия имеет торговые отношения со многими странами, в том числе и с Индией и Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, мы имеем торговые отношения со многими странами, в том числе и с перечисленными вами (с Индией и Китаем - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждала ли РФ с Индией и Китаем усиление давления со стороны США из-за покупки российской нефти.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Посольство КНР призвало США не вмешиваться в сотрудничество Китая с Россией
РоссияИндияКитайДмитрий ПесковМария ЗахароваРоснефтьЛУКОЙЛ
 
 
