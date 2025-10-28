Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 17 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 28.10.2025 (обновлено: 08:05 28.10.2025)
ПВО сбила за ночь 17 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью сбили 17 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.10.2025
безопасность, россия, калужская область, брянская область, вооруженные силы украины, москва, московская область (подмосковье), беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Калужская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Москва, Московская область (Подмосковье), Беспилотники
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 17 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 27 октября до 7:00 28 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Военные ликвидировали:
  • 13 БПЛА — в Калужской области;
  • три — в Брянской;
  • один — в Московском регионе.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине
 
 
