ПВО сбила за ночь 17 украинских беспилотников

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 27 октября до 7:00 28 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.