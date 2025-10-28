https://ria.ru/20251028/rossija-2051082927.html
Президент Мозамбика рассказал о поддержке со стороны России
Президент Мозамбика рассказал о поддержке со стороны России - РИА Новости, 28.10.2025
Президент Мозамбика рассказал о поддержке со стороны России
Россия всегда поддерживала Мозамбик, у стран прекрасные дружеские отношения, заявил в интервью РИА Новости президент африканской страны Даниэль Шапу. РИА Новости, 28.10.2025
Президент Мозамбика рассказал о поддержке со стороны России
Президент Мозамбика Шапу: Россия всегда поддерживала страну
ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Россия всегда поддерживала Мозамбик, у стран прекрасные дружеские отношения, заявил в интервью РИА Новости президент африканской страны Даниэль Шапу.
"С Россией
у нас прекрасные дружеские отношения. Вскоре мы отметим пятидесятилетие нашей независимости, и мы всегда пользовались поддержкой России – как во время борьбы за независимость, так и после", - сказал он.
Шапу отметил, что в Мозамбике
работает множество специалистов, обученных в России. По его словам, помимо продолжения "социального и политического" сотрудничества Мозамбик также рассчитывает на укрепление экономической кооперации с РФ. Президент Мозамбика выразил надежду, что сотрудничество с РФ в сферах сельского хозяйства, туризма, энергетики, минеральных ресурсов позволит стране получить компетенции и "выйти на новый уровень".
"Мы хотим иметь компетенции во всех областях, которые я указал, вплоть до коммерциализации, поэтому наша надежда, что это сотрудничество и отношения между компаниями позволят нам выйти на этот уровень", - сказал он.