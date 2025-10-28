Рейтинг@Mail.ru
В столкновениях в фавелах в Рио-де-Жанейро погиб полицейский, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.10.2025
17:16 28.10.2025
В столкновениях в фавелах в Рио-де-Жанейро погиб полицейский, сообщают СМИ
В столкновениях в фавелах в Рио-де-Жанейро погиб полицейский, сообщают СМИ
Полицейский был застрелен во время столкновений правоохранителей и банды в фавелах Рио-де-Жанейро, таким образом число погибших увеличилось до пяти, сообщил... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T17:16:00+03:00
2025-10-28T17:16:00+03:00
рио-де-жанейро (город)
Новости
В столкновениях в фавелах в Рио-де-Жанейро погиб полицейский, сообщают СМИ

G1: число жертв полицейской операции в Рио-де-Жанейро возросло до пяти

© Depositphotos.com / AbSandraАвтомобили полицейских в Рио-де-Жанейро, Бразилия
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт - РИА Новости. Полицейский был застрелен во время столкновений правоохранителей и банды в фавелах Рио-де-Жанейро, таким образом число погибших увеличилось до пяти, сообщил новостной портал G1.
"Застрелен один полицейский, ещё четверо получили ранения, также ранены двое военных полицейских", - отмечает портал.
Ранее сообщалось о четырех погибших и четырех пострадавших преступниках. Кроме того, отмечалось, что был ранее один полицейский и трое граждан, случайно оказавшихся в зоне перестрелки.
Выросло и число раненых преступников - с четырех до пяти, задержанных - с 21 до 25.
Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В операции задействовано около 2500 полицейских.
"Красная команда" - одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов. Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.
